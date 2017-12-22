В ЮКО в сфере энергетики ведется строительство 59 объектов

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, по случаю Дня энергетиков, ознакомился с работой регионального диспетчерского центра, расположенного в филиале «Южные межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС».

Отметим, что в этом году компании исполнилось 20 лет. Более чем за 20-летнюю историю компания полностью модернизировала энергосистему страны. В единой энергетической системе Казахстана высоковольтные сети доставляют электроэнергию миллионам людей, социальным объектам и заводам. Среди этих сетей одним из стратегически важных проектов является электрическая сеть в направлении Север-Юг. Поздравив специалистов отрасли с праздником, глава области пожелал успехов работе регионального диспетчерского центра.

На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области успешно реализуется Концепция по переходу к «зеленой экономике», утвержденная Главой государства. В соответствии с этой Концепцией этом году в Сайрамском и Казыгуртском районах запущены две малые гидроэлектростанции. Кроме того, Шымкент стал первым городом в Центральной Азии, где была запущена биогазовая установка. Наряду с этим, в Сарыагашском и Мактааральском районах началось строительство двух крупных солнечных электростанций.

В 2018 году в Толебийском районе планируется ввести в эксплуатацию малую гидроэлектростанцию мощностью 2,5 мегаватт. Помимо этого, в Сарыагашском районе намерены построить малую гидроэлектростанцию общей мощностью 5 мегаватт, а также солнечную электростанцию на 35 мегаватт в Отрарском районе.

Стоит отметить, что согласно комплексному плану мероприятий на 2017-2021 годы, населенные пункты области планируется обеспечить качественной электроэнергией. В соответствии с этим планом, качественной электроэнергией до 2021 года планируется охватить 198 населенных пунктов, где проживают в общей сложности 361 990 человек.

Также в Южном регионе ведется строительство 14 крупных подстанций. В этом направлении в 2017 году из республиканского и областного бюджета было выделено 15,1 млрд тенге. Ведутся строительные работы 59 объектов (в 101 населенном пункте), в том числе на реализацию 15 проектов по программе «Нурлы жер» в Сарыагашском районе из Национального фонда направлено 2 320,3 млн тенге. Ожидается, что в этом году будет завершено строительство 47 объектов, а в 2018 году 12 объектов. Благодаря полной реализации этих проектов, качественной электроэнергией будут обеспечены более 87 тыс. человек, проживающих в 85 населенных пунктах области.

Более того, в 2018 году через механизм государственно-частного партнерства планируется строительство подстанций «Алатау» и «Акжар» на 110 кВ, общей стоимостью 8,5 млрд тенге.