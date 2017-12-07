В ЮКО зарегистрировано более полумиллиона автомобилей

На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области зарегистрировано 557 143 автомобилей.

В соответствии с налоговым кодексом, 59 265 автовладельцы имеют льготы. В настоящее время на территории области проводится работа по взысканию неуплаченных транспортных налогов. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации ЮКО сообщил руководитель областного департамента государственных доходов Алтынсары Умбиталиев.

Вместе с тем, добровольные взносы в систему обязательного социального страхования составили 1,6 млрд тенге. Большая часть вкладчиков являются работниками предприятий и учреждений, финансируемых из государственного бюджета.

По словам руководителя департамента, в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» реализуется пилотный проект — «Цифровизация налогового и таможенного администрирования».

«Внедрение новой системы позволит значительно сократить количество сдаваемых документов и сэкономить время. В рамках пилотного проекта введена в действие новая информационная система «Астана-1». Данная система установлена на всех таможенных постах, и на сегодняшний день зарегистрировано около 6 тысяч транзитных деклараций», — рассказал Алтынсары Умбиталиев.

Наряду с этим, в соответствии с двусторонним соглашением между казахстанско-узбекской делегацией, открыт таможенный пост «Атамекен», а также пункты пропуска «Сырдарья» и «Целинный».

«В настоящее время таможенные посты «Казыгурт», «Капланбек» и «Атамекен» перешли на ежедневный график работы, благодаря чему добились ускоренного оформления товаров и транспортных средств, пересекающих границу. Кроме того, мы расширим дороги и мосты между пунктами пропуска, и создадим все условия физическим лицам для пересечения границы. Следует отметить, за 9 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил 554 млн долларов США», — сказал руководитель областного департамента государственных доходов.

Стоит отметить, на сегодняшний день департамент государственный доходов не только обеспечивает полное и своевременное поступление налогов и других платежей, а также осуществляет ряд мероприятий, направленных на кардинальное улучшение бизнес-среды, созданию благоприятных условий в этом направлении.