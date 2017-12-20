Выезд с территории Казахстана ограничен для граждан, имеющих задолженности, передает «Казинформ» со ссылкой на Министерство юстиции РК.

К середине декабря 2017 года выставлено 690 529 временных ограничений на выезд, Из этих ограничений почти 165 тыс. выставлены в 2016 году, еще 229 тыс. — в 2017 году.

Согласно действующему законодательству, судебный исполнитель может ограничить выезд гражданина за пределы республики, если тот имеет задолженность от 20 МРП 0 это на сегодняшний день 45 380 тенге.