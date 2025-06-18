Более миллиона казахстанцев не могут покинуть страну из-за долгов

По данным минюста, больше миллиона казахстанцев ограничены в выезде за границу из-за долгов. И нередко люди узнают об этом на пограничном контроле, перед путешествием в другую страну. Это срывает планы и приводит к финансовым потерям.

Председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей уверена: ограничение на выезд должно применяться исключительно по решению суда и лишь при крупных задолженностях.

По ее словам, необходимо упростить процесс оплаты долгов, чтобы он занимал несколько минут.

«Наверное, правильно было бы ставить ограничения не тем, кто задолжал небольшие суммы, не злостные нарушения, а большие суммы. Как-то депутаты обсуждали, что минимум 7 миллионов и нужно ставить ограничения. Нужно время, найти судоисполнителя, оплатить свой долг, потом, пока все сядет, опять же, должно появиться в электронных носителях», — считает председатель корпоративного фонда «Туристік Камқор» Инна Рей.

Иногда, говорят эксперты, причиной отказа в выезде становятся технические ошибки: человека могут развернуть на границе даже при отсутствии действующих долгов. Однако, как подчёркивают в фонде, в таких случаях туристы не могут рассчитывать на компенсацию за билеты или путёвки. Туроператоры и авиакомпании не несут ответственности за решения пограничных и таможенных органов. При этом юристы уверены, лучше оплатить и отдыхать спокойно. Тем более что погасить задолженность можно в один клик.

Руслан Кибке, юрист: «Когда возбуждается исполнительное производство, должнику приходит СМС с уведомлением, он знает, что долговые обязательства есть, также с ним связывается частный судебный исполнитель. Арест со счетов, запрет на выезд снимается в течение трех часов, не надо ждать сутки, двое, трое».

Юристы советуют заранее проверять наличие запрета на выезд, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Кроме того, рекомендуется приобретать авиабилеты отдельно, туда и обратно. В случае отказа на границе это позволит сохранить хотя бы часть стоимости поездки, избежав полной потери средств.