«Зачем мы себя обманываем?» — депутат о внедрении триязычия

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова подняла вопрос о внедрении и развитии триязычия в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Она высказалась о том, как сейчас в школах республики ведется преподавание уроков физики, химии и биологии на английском языке.

«В одном из лицеев Астаны недавно проводился открытый урок по биологии на английском языке, чтобы продемонстрировать уровень готовности к переходу (на триязычие. — Прим. автора). Учитель прочел весь урок на ломаном английском по бумажке, а из 30 учеников подготовили пятерых знающих язык, чтобы произвести впечатление интерактива. Перекладывать ответственность с себя за неэффективное планирование, прогноз и статистику на людей, которые якобы не успевают осилить программу, бессмысленно. Завтра уполномоченный орган придумает новую программу с новыми деньгами. Отступать-то мы не любим, как и признавать ошибки», — заявила депутат Ирина Смирнова.

Она отметила, что в 2016-2017 годах из республиканского бюджета на реализацию программы по внедрению трехъязычного обучения выделено более 11 миллиардов тенге. В бюджете на 2018-2020 годы предусмотрено около 19 миллиардов тенге.

«Преподавание на английском языке, на котором учитель не то что думать, а даже изъясняться на бытовом уровне не сможет, не будет эффективным. Такие предметы, как физика, химия, биология, даже на родном языке не все ученики усваивают в полном объеме. В десятых классах только 10-15 процентов учеников владеют английским языком на уровне. А что делать с остальными учениками?» — задалась вопросом депутат.

При этом она отметила, что преподавателей физики, химии, биологии всей страны уже два года обучают английскому за счет государства. Учителей из сел направляют на курсы в центры с предоставлением жилья и питания. В это время на рабочем месте обучающемуся сохраняется заработная плата, а заменяющему учителю оплачивают замену.

«Уже говорят, что есть вероятность того, что для некоторых учителей такие курсы будут проводить повторно, так как трех месяцев для овладения иностранным языком недостаточно. (…) Когда мы научимся правильно воплощать идеи Президента, когда мы станем рациональными и прагматичными? Скорее всего, программа не оправдает ожидания Главы государства, как и вложенные в нее средства. Это уже ясно. Конечно, нам могут показать блестящую статистику, но вопрос: зачем мы себя обманываем?» — заявила депутат Ирина Смирнова.

По ее мнению, уполномоченным органам необходимо принять во внимание ряд предложений.

«Рассмотреть вопрос рациональности введения преподавания физики, химии, биологии на английском языке в массовой школе. Необходимо улучшить подготовку, переподготовку учителей-филологов, принять меры по повышению качества преподавания языков, чтобы наши дети могли к окончанию девятого класса свободно владеть тремя языками, что даст им возможность выбора обучения на любом языке. В свидетельствах об окончании основной школы и аттестатах указывать не оценки, а уровень знания языков. Сэкономленные средства в случае пересмотра вопроса направить на ремонт аварийных и строительство трехсменных школ», — резюмировала депутат от парламентской фракции народных коммунистов.