Жансеит Туймебаев: Главная задача области – обеспечить население работой

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил с рабочей поездкой город Арысь, где ознакомился с работой ряда предприятий и социальных объектов. В первую очередь, в населенном пункте Саналы глава региона ознакомился с ходом строительства школы на 150 мест, поручив завершить строительство качественно и в срок.

Отметим, что проектно-сметная стоимость школы, строительство которой начато в мае текущего года составляет 386 млн. тенге. Образовательное учреждение планируется ввести в эксплуатацию в июле следующего года.

Вместе с тем, аким области ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта, введённого недавно в эксплуатацию в этом же селе, где поговорил с сотрудниками. Медпункт оказывает первую медицинскую помощь жителям села, население которого составляет около 1 тыс. человек.

Наряду с этим, аким посетил цех по переработке верблюжьего молока, подведомственный сельскохозяйственному производственному кооперативу. Работники предприятия разливают верблюжье молоко в пластиковые тары, и тем самым выпускают готовую продукцию. Здесь в сутки способны производить 1,5 тонн шубата. В настоящее время постоянной работой обеспечены 13 человек.

«Наша главная задача – обеспечить население работой. Основной целью программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства является и занятость населения. Найти работу безработным людям. Государство оказывают большую помощь в трудоустройстве тем, кто хочет работать. Этой возможностью может воспользоваться каждый гражданин», — сказал Ж.Туймебаев.

Кроме того, в городе Арысь есть и те, кто продвигают свое дело по программе «Өрлеу». В рамках данной программы безработные жители города обучились таким профессиям как парикмахер, автомеханик-автослесарь и благодаря государственной поддержке открыли собственное дело.

Пресс-служба акима ЮКО