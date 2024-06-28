Как и где подростку найти работу?

Подростки ищут работу. Некоторые — подработку на лето, другие — первое место постоянной работы.

При этом надеются на вакансии с зарплатой повыше. Правда, соискателям без опыта работы работодатели предлагают от 80 до 150 тысяч тенге. Куда пойти подростку, чтобы заработать денег и набраться опыта, и что важно знать при трудоустройств?

В свои 16 лет Ерасыл работает программистом. Молодой человек долго искал работу, присматривал вакансии. Сейчас работает в частной фирме и набирается опыта.

«Я ожидал зарплату от 200 тысяч, но получаю от 80 тысяч. Когда наберусь опыта, планирую вырасти в зарплате и хочу иметь профессиональный рост. Подростки до 17 лет стали активнее искать работу», — говорит Ерасыл Муратбек житель г. Шымкента.

В первой половине этого года они подали больше 80 тысяч резюме на популярный сайт поиска работы. Чаще всего претендуют на позиции официантов, продавцов-консультантов, курьеров и промоутеров. Активнее всего ищут работу жители Алматы, а также астанчане и шымкентцы. При этом требования к зарплате у них довольно реалистичные.

«В данных резюме мы видим определенные зарплатные ожидания соискателей, которые начинаются от 90 до 150 тысяч тенге, средний заработок соискателя без опыта работы или же соискателя, который подает свое резюме на подработку, будет составлять 80-100 тысяч тенге в месяц. Самые высокие зарплаты в сфере логистики, где можно заработать около 200 тысяч в месяц», — говорит Рахима Махмудова, менеджер по маркетингу и PR компании Headhunter.

Чтобы найти подработку, подростки могут обратиться в карьерные центры. Там им подберут работу от предпринимателей или вакансии, которые предлагаются при государственной поддержке.

Так, по программе «Жасыл Ел» работу могут найти подростки уже с 14 лет. А на общественные работы для учащейся молодежи во время каникул можно претендовать с 16 лет. Ежемесячная оплата — около 80 тысяч тенге.

«Если он студент колледжа или ВУЗа, мы подберем работодателя по его будущей специальности, чтобы он набирался навыков. Если это школьник, мы проведем профориентацию и порекомендуем пойти на специальности, которые он планирует или хочет пойти», — говорит Олжас Омар, директор центра трудовой мобильности Астаны.

При этом эксперты говорят, нужно обязательно заключать с работодателем трудовой договор, чтобы права юного работника не нарушались. При этом для несовершеннолетних действует сокращенный режим работы: для подростков от 14 до 16 лет положены всего 24 рабочих часа, от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю.