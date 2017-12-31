Жансеит Туймебаев отметил праздник в окружении малышей из многодетной семьи. Малыши высокого гостя не стеснялись, с удовольствием общались с «дедушкой Морозом» и принимали подарки.

Глава региона поздравил с наступающим Новым годом многодетную семью Сейтбековых, вручив детям новогодние сладости. В свою очередь дети продемонстрировали акиму области свои таланты.

Отметим что, мать-герионя Айнур Жаксылыкова обладательница подвески «Алтын алқа».

Поздравляя матерей, внесших значительный вклад в демографический рост независимой страны, аким области пожелал им здоровья и благополучия.

Стоит отметить, что на сегодня в Южно-Казахстанской области проживают 196 ветеранов Великой Отечественной войны и 5543 обладателей подвесок «Алтын алқа».

Наряду с этим, заместитель акима области Ербол Садыр посетил и поздравил семью Жусупбаевых, которые воспитывают 11 детей. Отметим, что Мадина Жусипбаева также является обладательницей подвески «Алтын алқа».