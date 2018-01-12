105 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева отмечают в Шымкенте. Почтить память Динмухамеда Кунаева на митинг и возложить цветы к его скромному памятнику в Шымкенте собрались несколько десятков человек в основном пожилого возраста.

Бывшие работники советских партийных и хозяйственных органов, проработавшие под руководством первого секретаря компартии Казахстана приезжали со всех районов области. И каждый из них до сих пор хранит о нём самые тёплые воспоминания.

«Я приехал из Сайрамского района чтобы поучаствовать в митинге и поделиться воспоминаниями о Кунаеве. Я помню свою встречу с Динмухамедом Ахмедовичем. Он приезжал к нам в совхоз еще в середине 70-х годов. Он запомнился мне очень простым и отзывчивым человеком. Во время встречи он разговаривал с механизаторами, агрономами и чабанами, интересовался не только работой, но и бытовыми проблемами. Когда узнал, что у одного из наших сельчан нет коровы, Динмухамед Ахмедович, позвал директора совхоза и распорядился чтобы он выделил корову… Он заботился о простых людях, таким в нашей памяти и остался», — рассказывает аксакал.

Советский Казахстан Динмухамед Кунаев возглавлял более 30 лет с 1955-го по 1985-й годы. При нем объем промышленного производства Казахстана вырос почти в 9 раз, сельского хозяйства — в 6 раз, строительства — в 68. За эти же годы численность казахстанцев удвоилась.

Имя первого секретаря компартии Казахстана уже в наше время носят десятки улиц и университетов республики. Есть проспект Кунаева и в Шымкенте. Здесь же расположен и музей бывшего руководителя Казахстана, в котором собраны несколько сот экспонатов — от книг посвящённых Динмухамеду Кунаеву до его личных вещей.

«Экспонаты для нашего музея мы собирали всем миром. Когда только зародилась мысль создать такой музей, мы провели агитационную работу и начали собирать среди людей все вещи которые принадлежали Динмухамеду Кунаеву и жители области до сих пор их приносят. Самый последний экспонат который мы приобрели — это очки Динмухамеда Ахмедовича, которые он носил в последние годы жизни…»

Свои филиалы сотрудники музея планируют открыть во всех районах области. Это становиться необходимым, говорят они, потому что память о Динмухамеде Кунаеве с годами тускнеет и сегодня о его заслугах сегодня с трудом вспоминают даже люди среднего возраста. А что говорить о молодых…

«Кунаева я, конечно, знаю. Он руководил нашей страной. В честь него названы улицы, выходят о нём книги. Конечно мы его помним…», — первый же встреченный съемочной группой ТК «Отырар TV» на проспекте Кунаева молодой человек с трудом подбирает слова и говорит общими фразами».

Немногословна и девушка — случайная прохожая: «У нас здесь в городе есть музей Кунаева. Он был первым президентом Казахстана. Я много о нём знала, но сейчас сразу не вспомню…»

Впрочем хранители памяти об одном из самых успешных руководителей Казахстана успокаиваться не собираются и делают ещё один шаг к увековечению имени Динмухамеда Кунаева.

Они организовали выпуск медалей посвящённых 105-ой годовщине со дня рождения Кунаева и вручили их первым 13-ти южноказахстанцам, внесшим значительный вклад в сохранение памяти о бывшем руководителе Казахстана.

Данияр Худайбергенов