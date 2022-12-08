В Туркестане почтили память легендарного Динмухамеда Кунаева

О выдающихся заслугах Динмухамеда Кунаева перед государством говорили в Туркестане. В этом году ему исполнилось бы 110 лет.

В областном центре прошла выставка и конференция посвященная известному государственному деятелю, первому секретарю ЦК компартии Казахстана. Аким региона, Дархан Сатыбалды, встретился с аксакалами а также посетил выставку, посвященную выдающемуся государственному деятелю. На ней представлены портреты Динмухамеда Ахмедовича, а также его личные вещи.

«Я был у него в охране. Он такой был человечный, во-первых, он такой был простой и он ко всем относился уважительно, он болел за всё: и за сельское хозяйство, и за культуру, и за спорт, и о людях«, — говорит Амангельды Шабдарбаев, генерал-лейтенант КНБ .

Также прошла конференция, на которой обсуждали труды выдающегося государственного деятеля. Динмухамед Кунаев внес огромный вклад в развитие страны. Его работа была нацелена на сельскохозяйственное и промышленное производство. Казахстан называли «планетой 100 языков» и «лабораторией дружбы народов».

«Республика, за его период, в 8 раз промышленность увеличилась, 42 города построили. Республика получала свыше миллиарда пудов хлеба урожая, вот такие события в его жизни, и чтобы его увековечить проводятся вот такие мероприятия», — говорит Шарипбек Жамалбеков, соучредитель фонда Д.А.Кунаева Туркестанской области.

В областном центре пройдет еще ряд мероприятий для студентов и школьников, которые посветят памяти Кунаева. Для того чтобы молодое поколение помнило о жизни выдающихся казахстанцев.