В Шымкенте почтили память Динмухамеда Кунаева

Казахстан чтит память выдающегося государственного и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева. Его вклад в развитие страны и любовь народа к нему остаются актуальными и по сей день, а память о легендарном лидере живёт в названиях городов, улиц и учебных заведений по всей республике.

В Шымкенте почтили память Динмухамеда Ахметовича Кунаева. Сегодня у его памятника прошла церемония возложения цветов, приуроченная к 114-й годовщине со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Казахстана, трижды Героя Социалистического Труда, дипломата и академика.

«Мне было чуть больше тридцати лет, у меня была семья, дети. В то время работала комбайнёром, кормила семью. Однажды на трассе мы случайно встретились. Он был очень простым человеком, расспросил о моей жизни, о семье. Сказал: «Спасибо, дочка, хорошо работаешь, будь счастлива», и дал своё благословение»,- говорит пенсионерка Улбосын Акмолдакызы

«Когда он приехал в Толебийский район, я был председателем районного исполнительного комитета. Сопровождал его, когда он осматривал хозяйства. Мы тогда были молоды. Он — большая личность. Работая рядом с ним, я докладывал о положении дел в районе»,- делится заслуженный деятель Казахстана Досбай Шеримкулов

«Когда я впервые побывал в Институте образования, тогда же впервые увидел и дом Кунаева. Мы были удивлены, что человек такого уровня живёт в таком простом доме»,- житель Шымкента Иманали Бекали

Динмухамед Кунаев запомнился в стране как выдающаяся личность, которая навсегда вошла в историю Казахстана. Взвешенная политика, и справедливость остаются примером и для современного поколения, в его честь называют улицы, проспекты и учебные заведения.