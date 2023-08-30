30 лет со дня смерти Динмухамеда Кунаева: Как Шымкент почтил память легендарной личности

22 августа 1993 года ушел из жизни Динмухамед Кунаев.

Сегодня шымкентцы вспоминают великую личность. Горожане возложили цветы к памятнику, возведенному на пересечении проспектов Кунаева и Таукехана. Старшее поколение считает, жизненный путь Динмухамеда Ахметовича, который много сделал для процветания Казахстана, должен быть примером для подрастающего поколения.

30 лет назад скончался сын казахского народа Динмухамед Ахметович Кунаев. У его памятника сегодня собрались те, кто чтит память этого великого человека

Бахадыр Нарымбетов, секретарь Шымкентского городского маслихата:

«Мы каждый год в день его рождения и смерти собираемся этим составом. Среди нас нет Мархабат Байгут. Өмірзака Мелдеханова. Исмет ага. Состав не обновляется, мало молодежи. Необходимо пропогандировать жизненный путь Динмухамеда Ахметовича ү В википедии пишут сухо возглавлял исполком. быль секретарем ЦК КП КССР. Он возглавлял страну, был президентом. Его заслуги неоспаримы».

Ученики с гордостью вспоминают своего учителя. 25 лет руководил Казахстаном государственный и общественный деятель, трижды Герой Социалистического Труда, академик Академии наук Казахской ССР, доктор технических наук Динмухамед Кунаев. Согласно статистическим данным, за эти годы производственный потенциал республики вырос более чем на 700 процентов , объем промышленности-в 9 раз, сельского хозяйства-в 6 раз, капитального строительства-в 8 раз.

Абылкасым Досболов, член Шымкентского городского общественного совета:

«Когда уважаемый Динмухамед ага приезжал в Шымкент, кто здоровался с ним несколько дней не мыл руки. Вот такой у него был авторитет. Его все уважали, любили за скромность. за его заботливое отношение к каждому. Мы в его эпоху работали. учились у него, мы гордимся что. мы получили трудовую закалку. Пусть покоится с миром. Пусть земля ему будет пухом. Пусть наша страна процветает».

Выступившие на встрече уверены, будущее поколение должно знать, какой вклад внес Конаев в развитие Казахстана. А потому необходимо пропагандировать его жизненный путь простоту характера, интеллигентность.

Ануар Шомышбаев, предприниматель:

«Кунаев был сильной личностью. Мой отец его очень любил и уважал. В честь Динмухамед ага назвал я своего первенца назвал его именем. Его труд неоценим, он столько сделал для Казахстана. В честь которого я назвал своего первенца Динмухамедом».

Динмухамед Кунаев умер от сердечного приступа 22 августа 1993 года в селе Акши Алматинской области. Похоронен на кладбище Кенсай. В 2019 году его внуки открыли официальный сайт kunayev.kz, на котором размещены биография, документы, доклады и архивные фотографии Динмухамеда Кунаева. С 1992 года в Алматы действует «Международный фонд Кунаева». В Шымкенте есть музей Динмухамеда Ахметовича Конава.