Продолжение

В редакции газеты «РАБАТ» прошла «Прямая связь». Ее инициатором стал Департамент комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по ЮКО, руководит которым Асия Темирбаева.

«Мы являемся работниками детского сада, ежемесячно получали зарплату в размере 42 тысячи тенге. В начале года наш руководитель повысил заработную плату до 57 тысяч тенге, однако мы ее получали всего три месяца. На сегодня зарплату нам обратно снизили до 42 тысяч тенге. По какой причине? К кому можно обратиться с жалобой?» — Сотрудники детсада на Кайнар булаке.

Заработная плата работникам производится согласно штатному расписанию, утвержденному работодателем. По вопросу невыплаты или неполной выплаты заработной платы вы имеете право обратиться в Управление по инспекции труда ЮКО (г. Шымкент, ул. Желтоксан, 20а). Законность действий работодателя можно определить только при проверке.

«Моя дочь родилась 19.09.1964 года. Хоть она и является больной с детства, но инвалидность ей оформили только в 2008 году, потому что мы пытались ее лечить с рождения. Сейчас она инвалид 2-ой группы по общему заболеванию, нетрудоспособная. Однако, пенсия по инвалидности составляет всего 43 тысячи тенге, а у инвалидов с детства размер пособия по инвалидности выше. Можем ли мы оформить дочь как инвалида с детства?» — Любовь Ивановна.

В настоящее время инвалидность устанавливается согласно «Правилам проведения МСЭ», утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30.01.2015 года № 44 (далее – Правила), инвалидность устанавливается путем проведения медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ).

Согласно правилам установления инвалидности, причина инвалидности «инвалид с детства» устанавливается гражданам, которые до 18 лет были признаны инвалидами отделом медико-социальной экспертизы.

К сожалению, из-за несвоевременного обращения в отдел медико-социальной экспертизы до 18 летнего возраста вашей дочери, вами упущено время установления дочери инвалидности с детства, соответственно, право для изменения причины инвалидности с «общего заболевания» на «инвалид с детства».

В настоящее время в связи с внесением изменений в реабилитационные мероприятия вы имеете право обратиться в отдел медико-социальной экспертизы по месту жительства для уточнения коррекции (дополнения) индивидуальной программы реабилитации дочери.

«В организациях, где я проработала 1 года 4 месяца, перечисляли пенсионные взносы в первой организации — только 2 раза, а в другой организации — 3 раза. В итоге из стажа 1 год 4 месяца мне по отчисляемым взносам посчитали всего 4 месяца стажа. Обидно! Как быть?» — Раиса К.

К сожалению, ваш случай не единичен. В прошлые годы из-за незнания (или нарушения) законодательства работодатели несвоевременно либо вообще не производили перечисления обязательных пенсионных взносов, что в дальнейшем повлияло на стаж участия в пенсионной накопительной системе и в целом на размер пенсионных выплат.

В вашем случае стаж работы составляет 1 год и 4 месяца, вместе с тем этот период учтен по сведениям централизованной базы данных, как общее количество месяцев, обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ, т.е. 4 месяца (4 перечисления).

При отсутствии или неполном перечислении пенсионных взносов с 01.01.1998 года по 30.06.2018 года, в качестве дополнительного документа, подтверждающего стаж участия в пенсионной системе, может быть представлено решение суда, подтверждающее период перечисления обязательных пенсионных взносов. Поэтому, рекомендуем вам обратиться в судебные органы.

«У меня родился пятый ребенок. Как можно оформить пособия на рождение ребенка, не выходя из дома?» — Токжан Абдалыкова.

При наличии электронной цифровой подписи пособие на рождение ребенка можно оформить одним заявлением через портал электронного правительства «Е-gov»

«Ежегодно пенсии индексируются на 8%, как повлияет перерасчет пенсии, планируемый с 1 июля на размер моей пенсии?» — Ережепов Уалихан.

С 1 июля 2018 года будет произведен перерасчет только базовой пенсионной выплаты, размер пенсии по возрасту останется в прежнем размере.

Базовая пенсия в размере 54% от величины прожиточного минимума будет устанавливаться для лиц, имеющих трудовой стаж, в т.ч. при условии стажа участия в пенсионной системе 10 лет и менее либо при его отсутствии.

За каждый год трудового стажа сверх 10-ти лет, в т.ч. после 01.01.1998 г., которые подтверждены перечисленными обязательными пенсионными взносами, размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2% от размера ПМ и при стаже 33 и более лет он будет равен 100% от величины ПМ.

Поэтому, для уточнения вашего стажа участия в пенсионной накопительной системе рекомендуем обратиться в «Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства.

«Мне до пенсии осталось 7 лет. Недавно потеряла работу. Пока собираюсь жить на сбережения. Если буду отчислять в пенсионный фонд, будет идти стаж? И какую сумму надо переводить в месяц?» — Мария.

Согласно законодательству обязательные пенсионные взносы удерживаются с работающих граждан и перечисляются работодателем в «Единый накопительный пенсионный Фонд» (ЕНПФ).

Если в данное время вы не работаете, то имеете право самостоятельно производить добровольные пенсионные взносы.

Для определения срока и суммы взносов вам необходимо обратиться в ЕНПФ для заключения соответствующего договора.

«Я воспитываю ребенка-инвалида, ухаживаю за ним. При наступлении пенсионного возраста будет ли учитываться в расчете пенсии время ухода за ребенком-инвалидом?» — Виктория Яковлева.

Согласно п.п. 7, п.1 Статьи 13. Закона РК от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет учитывается при исчислении трудового стажа для назначения пенсии по возрасту.

Для подтверждения периода ухода, вам необходимо представить решение суда об установлении факта ухода за ребенком-инвалидом с детства до 16 лет, которое вы представите при обращении за назначением пенсии.

«Мне 67 лет. Стаж работы 24 года. С 1998 по 2004 годы осталась без работы, но числилась в службе занятости в качестве безработной. Будут ли учитываться в стаж годы безработицы?» — Надежда Григорьева.

Периоды регистрации в службе занятости в качестве безработного не учитываются при исчислении трудового стажа при назначении пенсии.

Согласно действующему законодательству с 01.07.2018 года размер базовой пенсионной выплаты будет зависеть:

— от трудового стажа, выработанного до 1 января 1998 года;

— накопительного стажа — это период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы. Он учитывается по сведениям, имеющимся в централизованной базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов, как общее количество месяцев, за которые поступили обязательные пенсионные взносы.

«Существует ли закон, обязывающий индивидуальных предпринимателей перечислять обязательные пенсионные взносы. В каком размере? Если я работаю вне штата, но при этом хочу отчислять деньги на свой пенсионный счет. Имею ли я право на это, и на каких условия?» — Эсмира Идоятова.

Согласно п.4 ст.25 Закона РК «О Пенсионном обеспечении в РК» для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 75-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, исчисляемые за каждый месяц налогового периода.

Также, вы имеете право отчислять ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ (далее ДПВ). ДПВ – сумма, вносимая вкладчиками (физическими и юридическими лицами) по своей инициативе в пользу получателя пенсионных выплат. Ставка ДПВ устанавливается по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет ДПВ.

«Я являюсь инвалидом ІІІ-й группы. Хочу найти работу поближе к дому. Постоянно обращаться в «Центр занятости» накладно по транспортным расходам. Есть ли другие виды поиска работы?» — Владимир Варфоломеев.

Вы, не выходя из дома, через сайт «Электронная биржа труда» enbek.kz можете подыскать подходящую вам работу. В данный момент на сайте зарегистрировано 34 240 вакансий.

«Первый вопрос: Я не удовлетворена работой поликлиники, где прикреплена. До этого моя мама обследовалась, но безрезультатно. Разочарована работой здравоохранения. Будет ли упрощена процедура установления инвалидности? Когда будет начата работа? Второй вопрос: Причины, повлекшие повышение пенсионного возраста для женщин?» — Наталья Толмачева.

Ответ на первый вопрос:

В настоящее время инвалидность устанавливается согласно «Правилам проведения МСЭ», утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30.01.2015 года № 44 (далее – Правила). Инвалидность устанавливается путем проведения медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ).

Для проведения освидетельствования «медицинские организации после проведения комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза со значительными или резко выраженными нарушениями функций организма и отсутствия реабилитационного потенциала» должны заполнить направление на МСЭ для установления инвалидности.

Кроме того, является обязательным объективный осмотр больного.

Комитетом труда, социальной защиты и миграции населения, в целях дальнейшего совершенствования службы МСЭ, разработана Концепция структурного преобразования службы МСЭ.

С внедрением данной Концепции в 2019 году, установление инвалидности будет осуществляться на основе инновационных подходов к организации и проведению МСЭ с учетом положений Международной классификации функционирования (МКФ) по обезличенным данным пациентов, без их присутствия. Будут интегрированы информационные системы медицинских организаций и госорганов в сфере социальной защиты населения.

Вся госуслуга по установлению инвалидности и степени утраты общей трудоспособности будет автоматизирована, отпадет необходимость сбора и подготовки необходимой документации самим пациентом и его присутствия.

Интегрирование информационных систем и автоматизация госуслуги повысит доступность, качество, объективность, «прозрачность» госуслуги, а также снизит риски возникновения коррупции.

Ответ на второй вопрос: Повышение пенсионного возраста связано с:

— постепенным уменьшением трудового стажа работы женщин по состоянию на 1 января 1998 года, необходимого для назначения солидарной пенсии;

— увеличением стажа участия в накопительной пенсионной системе;

— с 2018 года полного стажа (20 лет) на 1 января 1998 года не будет почти у всех выходящих на пенсию женщин.

Например: женщина 1960 года рождения, которая приступила к работе с 18 летного возраста и непрерывно работала с 1978 года (с учетом периодов: учебы, работы, времени ухода за детьми) на 1 января 1998 года уже не имеет требуемого стажа 20 лет.