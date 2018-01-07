А вы умеете гулять по городу?

Небольшой пост, опубликованный одним из моих интернетных знакомых (он и реальный хороший знакомый тоже) на страничке в социальных сетях, поверг в тихий ступор практически всех, кто его прочитал. А, действительно, что в этом особенного? Оделся потеплей и иди себе, гуляй, кто же тебя остановит? Люди вокруг тебя? Ну и пусть идут себе мимо…

Главное в жизни уметь не только слышать, но и видеть друг друга. А то ведь часто что получается – мы как упрямые слепцы летим вперед, расталкивая локтями прохожих на дороге своей жизни, спешим, торопимся, наступаем на ноги… Спотыкаемся сами… Для чего? Куда бежим? Что нам нужно успеть?

А вот у Андриана все по-другому.

«У меня два способа пешего передвижения по городу, – пишет Андриан Звигин. – Идти либо намного медленнее прохожих, давая им обтекать тебя, словно ручьям, либо намного быстрее, лавируя между ними, как каноэ.

– Почему ты не взял сменку… – обгоняет меня мелодичный голос и малиновая дутая куртка с разбросанными по плечам белокурыми волосами еще долго мигает мне среди толпы.

– Потому что я не хотел в школу, – отвечаю я мысленно за пацана, который периодически «вырывает» свою руку из маминой.

– Давай договоримся, что я веду разговор, а ты поддерживаешь… – деловито проскрипывают мимо две темные куртки с поднятыми воротниками.

– А я ему, представляешь, сказала, что я сегодня занята, а он мне не поверил и все равно пришел, – тонкой радостью пробежал мимо голосок. Его обладательница была в наушниках и говорила с кем-то тихо, со стороны, как будто сама с собой…

Я ускоряю шаг и начинаю обгонять темное, малиновое, голубое, опять темное, темное, белое, сиреневое… «Я… А он… Давай вместе… Почему так… Ах-ха-ха…»

И натыкаюсь на две спокойные фигуры, идущие на весь тротуар неторопливо, размеренно, как будто пусть весь мир подождет.

– Можно вас обогнать, – хочу сказать я, а вырывается, «обнять». Фигуры удивленно замирают, синхронно оглядываются на меня и дружно хохочут. Из-под вязаных шапочек выбиваются седые волосы и глаза вкруговую в мелкой сетке времени.

– Ну, обнимайте, молодой человек, – хитро говорит мне зеленая с синей розочкой на боку шапка. – Я тоже смеюсь и знаете что? Шутливо приобнимаю пожилых женщин, от чего мы все еще больше смеемся…

Это особый кураж идти по городу и обмениваться невидимой энергией с подобными тебе. Привет, город! Здравствуй мир!»

А вы так пробовали?

Хорошо, когда жить хорошо. Когда замечаешь прекрасное вокруг, радуешься новому дню, чувствуешь внутри себя гармонию и огромный запас душевных сил. Это здорово, когда человека радует погода, радуют отношения, когда есть цели и желания, стремление добиться чего-то и быть счастливым, получать удовольствие от жизни.

«Как редко, к сожалению, человек бывает в таком балансе, в такой гармонии. Чаще всего мы чем-то недовольны, на что-то обижаемся или злимся, хотя, по сути, многие из человеческих проблем вполне преодолимы и не столь уж значимы… – уверен отец Александр, протоиерей Свято-Никольского кафедрального собора Шымкента. – И вот это умение гулять по городу не нужно воспринимать вот так буквально, это как раз то состояние, когда есть умение видеть и слышать. Прекрасное умение! А мы? Какие мы?»

Слышать

Один муж хотел помочь своей жене, у которой, как он подозревал, были проблемы со слухом. Однажды вечером он стал у нее за спиной на противоположном конце комнаты и шепотом сказал: «Ты меня слышишь?»

Поскольку ответа не последовало, он подошел поближе и повторил: «А сейчас слышишь?»

Результат тот же. Он подошел еще ближе и спросил: «Ты меня слышишь?»

Так и не услышав ответа, он, наконец, повторил свой вопрос, стоя у нее прямо за спиной.

Она повернулась к нему и сказала: «В четвертый раз говорю: «Да!».

Видеть

Все в этой жизни временно: и хорошее, и плохое. Некоторые события и моменты вообще не стоят нашего внимания и наших переживаний, но мы же часто придаем большое значение каким-то неприятным мелочам, акцентируем на них свое внимание. И настроение только ухудшается.

Это как в одном анекдоте: «Едет мужик в автобусе с утра и думает: «Жена дура… Дети достали… Денег нет… Опять на эту чертову работу ехать…» На плече сидит ангел-хранитель, пишет в блокноте и вздыхает: «Ну вот, каждый день одно и то же. Но деваться некуда, надо выполнять».

Нам бы всем постараться научиться замечать хорошее вокруг себя, даже если его, как кажется, не очень много, но, тем не менее, оно же есть. Есть что-то хорошее в любых вещах, в любых событиях и людях, нужно только посмотреть на все под другим углом, отметить среди, казалось бы, чего-то совсем непривлекательного что-то положительное.

Андриан заметил цветные куртки, смешные шапки, настроения голосов…

«Жизнь – прекрасное время, отведенное нам. Это мимолетный отрезок, который нужно ценить и беречь, стараясь использовать его с любовью. Пока мы можем дышать, ходить, получать удовольствие от элементарных вещей, от общения, от движения – разве это не есть счастье? Счастье всегда рядом, оно в легком и теплом дыхании, в безмятежном небе, в дожде, в прикосновениях любимых рук, в улыбке ребенка, в объятиях с близкими людьми… Да и много еще в чем находится счастье. В прохожих, например. Они же тоже для чего-то идут мимо нас. Может быть, как раз в том и предназначение, чтобы мы их приобняли. Хотя бы мысленно…» – говорит отец Александр.

Предназначение

Попал человек в рай после смерти, осматривается, осваивается. В какой-то момент подходит к Богу и спрашивает: «Господи, спасибо Тебе, здесь очень хорошо, но я все-таки хотел бы узнать свое предназначение!

– Помнишь, в 1974 году ты ездил в отпуск в Сочи на поезде? – спрашивает Бог.

– Смутно помню, – отвечает человек. – А что?

– А помнишь, ты ужинал в вагоне ресторане?

– Почти не помню! А что?

– Помнишь, с соседнего столика тебя попросили соль передать?

– Совсем не помню! А что?

– Вот.

То ли это притча, то ли анекдот. Все воспринимают ее по-разному. Только смысл в ней один, улыбается священник: «Человек создан для того, чтобы помогать другим, а не только жить для себя. И нет тут других каких-то скрытых смыслов…»

Жизнь дана нам для радости и любви. Быть счастливыми людьми – главная наша задача в этом мире! А в одиночестве этого сделать невозможно. Гуляйте по городу чаще… И с Рождеством!

Подготовила Елена Бояршинова