Агрохимическую картограмму ЮКО нашли у чиновников в пыли. Разработки для повышения плодородия сельхозземель не доводятся до крестьян, пишет abctv.kz.

Выборочный объезд более 30 крестьянских хозяйств пяти сельских округов Южно-Казахстанской области (ЮКО) экспертами региональной палаты предпринимателей (РПП) показал: ни в одном из посещенных хозяйств не знали и никогда не видели агрохимическую картограмму.

Более того, как отметил начальник отдела АПК палаты предпринимателей ЮКО Ернур Абжан, они обнаружили этот документ лежащим на полке закрытых шкафов в акиматах сельских округов.

Агрохимическая картограмма – это карта, показывающая в цветовом выражении степень обеспеченности пахотной почвы питательными элементами. Она является одним из документов, составляемых по результатам агрохимического обследования почв.

Как пояснили в РПП, исследования по анализу почв крестьянских хозяйств в разрезе каждого сельского округа регулярно проводятся республиканским научно-методическим центром агрохимической службы Минсельхоза РК.

По их итогам готовятся картограммы с заключениями, в которых даются конкретные рекомендации по использованию тех или иных удобрений для возделывания почвы по каждому фермерскому земельному участку. Они служат для фермеров руководством при выборе формы севооборота, рассадки той или иной сельхозкультуры.

«Это — ценнейший для крестьян документ, который изображает показатели плодородия почвы, дает им полную информацию об используемых землях, — подчеркнул Ернур Абжан. — Известно, что чем выше плодородие почвы, тем качественней и больше будет урожай. А плодородие почвы определяется содержанием в ней азота, фосфора, калийных солей и других веществ. Но из-за того, что фермеры ЮКО оказались неосведомленными об этих агрохимических разработках, они фактически были вынуждены и сеять, и удобрять «вслепую». Не исключено, что они использовали удобрения, которые, наоборот, снижают урожайность и истощают почву. К примеру, насыщают землю серой, фосфором, азотом или другим компонентом, которого в используемой земле и так в избытке. При этом затрачиваются дополнительные средства».

Вопрос стоит шире – об эффективности использования бюджетных средств. На проведение агрохимических обследований и составление картограмм, напомнили в РПП, были затрачены государственные деньги, а документы пылятся и не доходят до крестьян.

Как выяснилось, за ознакомление аграриев с картограммами несет ответственность местная исполнительная власть: этот документ вручается под расписку акимам сельских округов для дальнейшего информирования фермеров.

К слову, в отчете управления земельных отношений Южно-Казахстанской области в числе мер по рациональному использованию сельскохозяйственных земель и повышению плодородия почв указано как раз-таки использование органических и минеральных удобрений в умеренном количестве в соответствии с требованиями агрохимической картограммы.

В РПП считают выявленную ситуацию проявлением безответственности госорганов. О проблеме письменно был поставлен в известность аким области.

В обращении палаты к руководителю региона высказана просьба инициировать мероприятия по доведению до фермеров подготовленных картограмм. Было также высказано предложение включить показатели работы в этом направлении в индикаторы работы акимов.

Впрочем, как считают в областном управлении сельского хозяйства, к этому вопросу не следует относиться формально и возлагать ответственность только на конкретный госорган. В широком распространении картограмм среди крестьян необходимо задействовать все заинтересованные стороны, в том числе РПП, убеждены в управлении.

Поэтому следует вместе отработать механизм распространения документа, чтобы максимально довести до крестьян результаты анализа земель. Между тем, палата предпринимателей ЮКО уже проводит активную работу в этом направлении. В частности, был организован ряд встреч по вопросам анализа и сохранения плодородия почв, а также о фитосанитарных мероприятиях для фермеров с привлечением лекторов из научных сотрудников. Как сообщили abctv.kz в РПП, к работе по информированию крестьян о картограммах подключены все районные филиалы организации.

По данным палаты, в ЮКО зарегистрировано более 69 тыс. крестьянских хозяйств, при этом в использовании земельных участков под посадку плодовоовощных культур задействованы порядка 34 тыс. крестьянских хозяйств, то есть почти половина.

Клара Ларина