Отдать деньги утильсбора на поддержку аграриев предложили сенаторы

Обеспечить людей продуктами важнее, чем автомобилями!

Депутат сената Али Бектаев предложил передать 200 млрд тенге от утильсбора — со счетов «Жасыл Даму» — аграрному сектору. Этот год станет особенно тяжелым для сельхозпроизводителей страны. Засуха, рост цен на удобрения, семена и комуслуги — всё это не лучшим образом скажется на предпринимателях. Из-за санкций, наложенных на Россию, возможно увеличение объемов поставок продовольствия в Казахстан.

«Правила субсидирования они готовят лишь к первому июля 2022 года. Между тем, у аграриев, особенно на юге страны в это время работа уже должна «кипеть». Ни один из ключевых вопросов, связанных с топливом, минеральными удобрениями и водообеспечением — не решён. Тем не менее размер и виды субсидий, порядок их распределения планируется изменить», — говорит Али Бектаев, депутат сената РК.

Жесткое регулирование, по мнению Бектаева, должно быть и в сфере тарифообразования на воду.

«Нехватка воды ощущается уже с начала года. Для аграриев южных регионов, этот год будет сложным как в экономическом, так и в социальном планах. Кроме того, до сих пор не решен вопрос по поводу субсидий на водообеспечение. Несмотря на это, АО «Казводхоз» увеличило стоимость поливной воды в 2,5 раза. Причина в том, что пришло время погашать кредиты иностранных финансовых учреждений. Правительство Казахстана, учитывая климатические особенности текущего года, пандемическое бремя последних лет, должно принять конкретные меры по обеспечению сельхозпроизводителей водой и снижению цен на неё. При необходимости предлагаем провести переговоры с зарубежными финансовыми институтами и пересмотреть сроки погашения займов«, — говорит Али Бектаев, депутат сената РК.

В Сенате подняли и проблемные вопросы уплаты налогов. Андрей Лукин указал на то, что в последние годы наложенные штрафы взыскивают не так эффективно. Есть и факты необоснованных взыманий.

«Поручить Минюсту и Минфину проработать вопрос внесения в Кодекс об административных правонарушениях изменений и дополнений, предусматривающий механизм обжалования, опротестования уведомлений и извещений о необходимости уплаты штрафа, направленных органами государственных доходов», — говорит Андрей Лукин, депутат сената РК.

Сенатор Мусин обнажил проблемы Катон-Карагайского национального парка. Сотрудников в нем меньше положенного. На каждого лесника ложится двойная нагрузка. Не хватает и транспорта.

«В зоне ограниченной хозяйственной деятельности национального парка разрешены такие виды деятельности, как побочное лесопользование, пчеловодство, санитарные рубки и др. Однако, существующая система получения разрешений на учет лесорубов и сбор требует многоступенчатых согласительных процедур, затягивающихся до года. Поэтому, считаю, что передача разрешительных функций уполномоченного органа на местный уровень должна быть законодательно урегулирована и решена. Кроме того, исходя из спроса местного населения, в перечень косвенного использования в законодательстве, должен быть включен и сбор кедровых орехов«, — говорит Дуйсенгазы Мусин, депутат сената РК.

Депутат просит повысить зарплату работникам нацпарка, модернизировать инфраструктуру для развития экотуризма, обеспечить сотрудников современными лабораториями и достаточным финансированием научно-исследовательских работ.