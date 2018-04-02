Ежегодно в Казахстане по вине взрослых умирает примерно тысяча детей. Эту скорбную цифру еще год назад вывел Today.kz, проанализировав данные, предоставленные Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения РК по самым распространенным причинам гибели детей в стране.

Сегодня мы сделаем акцент именно на этой причине – «по вине взрослых». И за примерами, увы, далеко ходить даже не придется.

Случай первый. 15 марта 2017 года в Южном Казахстане спустя полтора месяца найдено тело ребенка, утонувшего в реке Арысь. Трагедия произошла 31 января в селе Шаульдер Отырарского района. Мальчик 2011 года рождения по своей неосторожности упал в реку. Поисковые работы проводились спасателями семь раз.

Случай второй. 12 марта в Шымкенте нашли тело двухлетнего утонувшего ребенка. Мальчика нашли на следующий день после трагедии на расстоянии пяти километров от места происшествия. Со слов родных, малыш пропал накануне в 14.00. В последний раз его видели, когда он выходил из тойханы «Поплавок», где был со своими родителями на торжестве. Пока шло празднование, дети играли. Но в один момент мальчик исчез из виду, больше живым его никто не видел.

Искали ребенка всем миром – и родные, и полицейские, и волонтеры. Поисковые работы завершили на следующий день. Тело малыша было обнаружено в пяти километрах от тойханы «Поплавок», в том месте, где река Кошкарата впадает в реку Бадам.

Случай третий. 18 марта в селе Манкент Сайрамского района двухлетний мальчик упал по неосторожности в бассейн, расположенный во дворе частного дома. Ребенок утонул.

Еще не начался купальный сезон, а уже такая горестная статистика. В прошлом году в ЮКО в такое время не было смертей на воде, хотя с апреля по сентябрь утонули 18 детей в возрасте от двух до 17 лет. В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям ЮКО обратился к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, не позволять им играть возле арыков, каналов, бассейнов во дворе дома.

Услышат ли это обращение родители? Думаю, дойдет, но не до всех. Конечно же, дети не только тонут, но и выпадают из окон, попадают под автомобили, поезда, падают в выгребные ямы, погибают от ударов током, травятся лекарствами, которые забыли беспечные взрослые. Получают увечья на аттракционах, их кусают ядовитые насекомые, травмируют животные.

Где в этот момент были их родители?! На работе, на отдыхе, у телевизоров за просмотром бесконечных сериалов, сегодня чаще всего – в социальных сетях. Да где угодно!

«Главная причина всех этих бед – дети были оставлены без надзора взрослых, – убежден известный шымкентский травматолог Усен Даутов. – Дети, в особенности маленькие, они действительно несмышленыши. Они пока не способны оценить потенциальную опасность. Их нельзя оставлять одних ни на минуту – ни дома, ни во дворе. Вы купаете ребенка, а тут зазвонил телефон? Ничего, подождут, у вас более важное дело. Надо выйти в соседнюю комнату? Убедитесь, что ребенок не откроет окно, не сунет проволоку в электророзетку. В свое время я сам не считал зазорным «выгуливать» своих детей во дворе – там на любом шагу можно получить травму.

Разумеется, детям надо познавать мир, не спорю. Без шишек и синяков при этом не обойтись. Тем более, что есть гиперактивные дети, которые лезут куда ни попадя.

Согласитесь, это мы, взрослые, должны создать по возможности максимально безопасную внешнюю среду для своих детей, внуков. Рассказать, а лучше показать им элементарные нормы безопасного поведения.

К примеру, что может произойти, если оставить включенным утюг или водопроводный кран; не потушить огонь на газовой плите; неосторожно обращаться с кухонным ножом и так далее. Не зря же говорят, «не учи словами, учи примером».

С ребенком надо правильно переходить проезжую часть дороги – только на зеленый свет, а не переться напролом на красный, надо учить пристегиваться в автомобиле, придерживать входную металлическую дверь в подъезд (гараж), если знаешь, что за тобой идут другие. И так далее.

Да, и еще. Скоро лето. Возможно, некоторые из детей поедут в аулы к родственникам. Надо объяснять детям, в особенности городским, с какой стороны подходить (а лучше – не подходить) к лошадям и коровам. Точно знаю про случай десятилетней давности в Толебийском районе: девочку-подростка лошадь лягнула копытом в глаз. Родители даже не догадывались, что перед врачами-офтальмологами стояла задача не то, что сберечь зрение ребенку, а хотя бы сохранить глазное яблоко для дальнейшего протезирования. Глаз девочка потеряла…

Мало приятного при укусе детей пчелами и осами. Ничего хорошего не сулит малышам общение с агрессивными индюками и петухами. Здесь тоже в первую очередь надо беречь глаза.

… Что говорит официальная статистика? Если опираться на данные МВД РК, то печальный рейтинг у нас в стране таков: на первом месте – ДТП, в них погибает большое количество детей; на втором – гибель в водоемах, на третьем – отравления угарным газом и пожары.

Данные медиков несколько иные. Наиболее высокая смертность – в первые четыре года жизни ребенка. На этот возраст приходится без малого 74 процента смертей от всех случаев среди детей и подростков. По информации Минздрава РК, в структуре причин смерти детей от нуля до 14 лет на первом месте – заболевания и патологические состояния, возникающие с рождения до года. На втором месте – врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения. На третьем – внешние причины заболеваемости и смертности, в том числе несчастные случаи.

Мы часто говорим: «Дети – наше будущее!» Так вот, если мы сегодня будем экономить свое время на своих же детях, то будущее для них может попросту не состояться. Вот так.

Фарида Шарафутдинова