Газ и вода унесли 42 жизни южноказахстанцев

С начала года в ЮКО 11 человек погибли от отравления угарным газом, двое трагедии произошли буквально за две недели до начала отопительного сезона. Купальный сезон в области унес в этом году 31 жизнь, 17 их списка погибших дети. Во всех случаях главными причинами стали невнимательность, небрежность и халатность. Конечно, человеческая.

В Региональной службе коммуникаций Южно-Казахстанской области прошла отчетная встреча представителей Департамента по Чрезвычайным ситуациям ЮКО. В рамках встречи специалисты подвели неутешительные итоги. Резкое похолодание привело к трагедиям. От отравления угарным газом перед самым началом отопительного сезона скончались сразу двое: школьник и пенсионер. Еще трое несовершеннолетних южноказахстанцев оказались в реанимации.

Бауржан Избасаров, заместитель начальника Управления контроля и профилактических работ в области пожарной безопасности: «С начала 2017 года в Южном Казахстане зафиксировано 24 случая отравления угарным газом. В происшествиях пострадали 46 человек, из них 11 человек погибли. Если сравнивать с прошлым годом, то количество пострадавших и погибших снизилось. Основными причинами отравления послужило использование неисправного печного оборудования, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств. Большинство граждан, получивших отравление угарным газом, спали».

Угарный газ не зря называют «невидимым убийцей». Он не имеет цвета и запаха, и в зависимости от его концентрации человек может умереть в течение 30 минут и даже мгновенно.

С наступлением холодов это становится едва ли не самой распространенной причиной гибели людей. Но обезопасить себя можно. Департамент по ЧС убедительно просит проверить всё газовое и печное оборудование на предмет пригодности к эксплуатации. Это сохранит жизнь вам и вашим близким.

Спасатели сегодня подвели и итоги купального сезона. Он официально завершился 1 октября. Только с начала года на водоемах области зарегистрирован 31 случай гибели людей на воде. 17 из утонувших — это дети и подростки. Однако актуальность вопроса безопасности на водоемах остается открытой, ведь как раз в этот период времени открывается осенний рыболовно-охотничий сезон.

Николай Путилин