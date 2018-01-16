Бизнес на средства адресной соцпомощи открывали жители ЮКО — Дуйсенова

Как в Казахстане борются с иждивенчеством и в каких случаях людей лишают адресной социальной помощи, рассказала министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова, передает Tengrinews.kz.

По словам Дуйсеновой, чтобы получать адресную соцпомощь, трудоспособные казахстанцы теперь заключают социальные контракты, которые обязывают местные власти предоставлять им денежную помощь и содействовать в трудоустройстве или получении профессии, а самих получателей помощи обязывают пройти обучение и устроиться на работу.

«Если он отказывается от заключения такого контракта, то в этом случае трудоспособные члены будут исключены из числа получателей адресной соцпомощи. В семье остаются получателями мама, сидящая дома по уходу за ребенком до семи лет, и все дети до 18 лет. Этой группе будет выплачиваться адресная социальная помощь. Остальные члены семьи будут исключены из получения АСП», — объяснила министр.

«Три года эта практика проводилась во всех регионах. Около 170 тысяч человек были участниками этого проекта. По Южному Казахстану сказали, что у них была самая лучшая практика в этой части. Они предоставляли единовременную адресную соцпомощь, и большинство семей воспользовались этим для открытия своих собственных дел», — поделилась результатами Дуйсенова.

Министр также предупредила, что если трудоспособный безработный заключил контракт и согласился пройти обучение или выйти на работу, а через некоторое время не ходит на работу или отказывается от работы, то тогда ему будет направлено первое уведомление и на 50 процентов уменьшена АСП.

«Если после уведомления трудоспособные члены не будут ходить на работу и будут требовать, чтобы им выплачивали АСП, то тогда все трудоспособные члены семьи будут исключены из адресной социальной помощи, им будет приостановлены выплаты», — резюмировала Тамара Дуйсенова, отметив, что выплаты матерям детей до семи лет и детям до 18 лет сохранятся в полном объеме.

Ранее Президент Казахстана высказался о трудоустройстве казахстанцев и жилищном вопросе. «Самая главная обязанность государства — дать людям работу. Человек должен работать и зарабатывать. Если он работает в наших условиях, в условиях индустриальной экономики, у него будет достаточно (средств) для того, чтобы платить за ипотеку, за кредит и иметь жилье», — сказал тогда Глава государства.