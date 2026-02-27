Информацию о единовременной выплате 432 тыс. прокомментировали в акимате Шымкента

В Управлении социальной защиты акимата Шымкента назвали фейком распространяемую в социальных сетях информацию о назначении единовременной выплаты в размере 432 500 тенге семьям с доходом ниже 232 тысяч тенге.

«Данная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что действующим законодательством такая социальная выплата не предусмотрена. Напоминаем гражданам, что подобные сообщения чаще всего используются мошенниками с целью получения доступа к персональным данным», — сообщили в Управлении соцзащиты.

Также в ведомстве напомнили, что официальная информация о мерах господдержки направляется только через SMS-сообщения с номера 1414, а также публикуется исключительно на официальных интернет-ресурсах государственных органов.