Реклама
На главную Анонс Информацию о единовременной выплате 432 тыс. прокомментировали в акимате Шымкента

Информацию о единовременной выплате 432 тыс. прокомментировали в акимате Шымкента

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
15
деньги

В Управлении социальной защиты акимата Шымкента назвали фейком распространяемую в социальных сетях информацию о назначении  единовременной выплаты в размере 432 500 тенге семьям с доходом ниже 232 тысяч тенге.

«Данная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что действующим законодательством такая социальная выплата не предусмотрена. Напоминаем гражданам, что подобные сообщения чаще всего используются мошенниками с целью получения доступа к персональным данным», — сообщили в Управлении соцзащиты.

Также в ведомстве напомнили, что официальная информация о мерах господдержки направляется только через SMS-сообщения с номера 1414, а также публикуется исключительно на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.