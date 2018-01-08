Интрига раскроется 10 января: футболисты «Ордабасы» узнают имя нового тренера

Первый учебно-тренировочный сбор шымкентского «Ордабасы» намечен на 10 января, сообщает KazFootball.kz.

Накануне состоялось совещание команды, где было озвучено, что 10 января шымкентский клуб отправляется на сбор в Турцию. По приезду на место дислокации, команде будет представлен новый главный тренер.

Напомним, что с россиянином Алексеем Петрушиным, который привел команду к первым в ее истории бронзовым медалям, контракт продлен не был.

Состав шымкентского «Ордабасы» может кардинально измениться в нынешнем сезоне. С июня месяца футболисты не получали официальных выплат на карточки, и задолженность по заработной плате и премиальным до сих пор имеет место. При этом, футболисты доверились руководству и не обращались ни в ПРС, ни в гражданские суды.

По неофициальной информации, новое руководство решило разгрузить зарплатную ведомость и предложило игрокам новые контракты с пониженными условиями, либо искать другие команды.

Многие игроки намерены искать новые клубы, а участвующий в Лиге Европы «Ордабасы» рискует остаться без своих лидеров.