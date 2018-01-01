Гороскоп на год Желтой Собаки

Овен

В 2018 году неукротимых и упрямых Овнов ждут не только взлеты, но и падения. Вам необходимо определиться, чего вы хотите от жизни, и двигаться к своей цели, а помощь друзей и родных будет надежным подспорьем. Вас ожидает множество перемен, и начнутся они прямо с января. Из-за огромного количества новых событий и изменений вам часто придется менять планы. Именно эта нестабильность может разочаровать вас. Безусловно, вам нужно прислушиваться к советам близких, но иногда следует остаться при своем мнении. Чтобы подняться на вершину карьерной лестницы, вам необходимо проявить свои качества и умения на работе. Вам следует быть смелыми и открыто рассказывать о своих идеях – возможно, именно ваш креативный подход поможет вам достичь целей. В личной жизни особых перемен не будет. Но стабильность – это тоже неплохо.

Телец

В начале года вас ожидают разочарования, но все может измениться уже весной. Чтобы избежать огорчений, присмотритесь к своему кругу общения: возможно, причиной ваших бед и неприятностей станет именно ваш близкий человек. Не стоит расстраиваться: в середине года вас ожидает новый период знакомств, и в это время у вас появится возможность завести новых друзей. Если вас не устраивает ваша работа или зарплата, то начало 2018 года – самый благоприятный период для смены сферы деятельности. Однако не принимайте поспешных решений и не бросайтесь на первое объявление о свободной вакансии, лучше потратить время, но найти работу своей мечты. Если вы еще не нашли свою любовь, то готовьтесь вскоре впустить в свою жизнь нового человека.

Близнецы

Для Близнецов следующий год станет временем приключений, поэтому пора задуматься о путешествиях. Однако следует избегать риска: экстремальные развлечения в 2018 году могут навредить вам. С самого начала года возьмитесь за реализацию своих планов. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее достигните своих целей. На работе не страшно пойти и на риск, поэтому смело беритесь за крупные проекты и участвуйте в деловых переговорах. Если начальник заметит ваше стремление, то обязательно поощрит вас. В личной жизни произойдут значительные перемены, и возможно, что они вас не порадуют. Однако к концу года все наладится.

Рак

Раков в следующем году ждет успех. Самое главное – не пропустить важные моменты. Перемены в жизни могут быть как положительными, так и отрицательными. Следует реагировать на них адекватно и не впадать в панику. Представителям этого знака Зодиака будет тесно в крохотном офисе. Рак начнет сомневаться, боясь потерять то, что у него есть сейчас, но окажется тяжело устоять перед желанием двигаться вперед. Однако не стоит пытаться решать свои проблемы за чужой счет, так как подобные желания заранее обречены на провал. Звезды советуют взять все в собственные руки и сделать первый шаг к переменам. Чтобы избежать проблем, укрепляйте иммунитет и воздержитесь от переедания в новогодние праздники. В начале года вы можете ощутить легкое недомогание, но уже скоро это пройдет.

Лев

В год Желтой Земляной Собаки огненным Львам следует умерить свой пыл. Во-первых, сама покровительница 2018 года настроена враждебно по отношению к представителям кошачьих. Во-вторых, ваш внутренний огонь может навредить вам, подтолкнув к конфликтам с окружающими людьми. Постарайтесь вести себя более спокойно и не привлекайте излишнее внимание, тогда вы сможете добиться успеха. Будьте осторожнее с деньгами. В 2018 году вы можете столкнуться с крупными финансовыми потерями, поэтому избегайте крупных вложений и дорогих покупок. Заработанные деньги желательно копить, а к концу года приобрести то, о чем давно мечтали. В следующем году перемены ожидают женатых и замужних Львов. Для некоторых изменения станут приятными. Это может быть прибавление в семье, переезд или семейный отпуск в другой стране.

Дева

Весь год Девы будут ощущать себя счастливыми. Это неудивительно, ведь их ожидает успех, а удача сама будет идти к ним в руки. С самого начала года представители этого знака Зодиака будут чувствовать себя комфортно, вокруг них будут царить спокойствие и справедливость. К сожалению, в течение года вы можете неоднократно ощутить упадок сил. Скорее всего, это будет связано с тем, что вы слишком быстро расходуете энергию, не переживая о ее недостатке. Также обратите внимание на свой круг общения: возможно, среди ваших знакомых завелся энергетический вампир. Желательно как можно скорее его вычислить и прекратить общение с таким человеком. На работе вас ждет успех, если вы приложите усилия. Чтобы ваши старания были заметны, беритесь за самые ответственные дела и не бойтесь реализовывать крупные проекты.

Весы

Представителей этого знака Зодиака в следующем году ожидают постоянные взлеты и падения. Чтобы добиться успеха, необходимо как можно дольше держаться на вершине, иначе год Желтой Собаки оставит у вас лишь негативные воспоминания. В 2018 году вы часто будете испытывать стрессы. Однако это не повод для беспокойства. Следует спокойнее реагировать на происходящие события и уделять внимание мелочам. Иногда полезнее вовсе воздержаться от эмоций. Вам не помешает дополнительный заработок, однако не стоит перегружать себя: работайте в меру своих сил, и тогда вы сможете подняться по карьерной лестнице без ущерба для своего физического и морального состояния. Из-за обилия деловых забот личная жизнь может отойти на второй план.

Скорпион

Сильные Скорпионы в 2018 году будут постоянно находиться под защитой своей планеты-покровителя, Плутона, поэтому бояться непредвиденных проблем и неприятностей вам не стоит. Однако с некоторыми разочарованиями вам все же придется столкнуться, поэтому подготовьтесь и сумейте с достоинством пережить их. В следующем году у вас будет мало времени, чтобы расслабиться. Основную часть года вы проведете на работе. Не стоит расстраиваться: именно благодаря упорному труду вы сможете достигнуть своих целей и улучшить финансовое положение. В 2018 году Скорпионам желательно побыть в одиночестве и разобраться в себе.

Стрелец

На протяжении практически всего 2018 года судьба будет проявлять благосклонность к Стрельцам. Представители этого знака Зодиака очень импульсивные, поэтому начнут разрываться между работой и семьей. Конечно, Стрельцы добьются большого успеха в работе и могут рассчитывать на карьерный рост, но им будет крайне тяжело сделать выбор жизненных приоритетов. Могут возникать очень смелые, но довольно трудновыполнимые замыслы, которые знакомые и близкие будут считать капризом. Звезды советуют проявить природное упорство, благодаря чему Стрельцы смогут воплотить в жизнь свои мечты. А в профессиональной сфере вас ожидает прорыв. В следующем году вас ожидает много новых знакомств и романтических приключений. Не следует избегать интересных встреч и свиданий, но и не стоит каждое из них воспринимать всерьез.

Козерог

В 2018 году Козероги будут находиться на вершине счастья. Успех вас ожидает во всех сферах, а новые начинания будут приносить плоды. Единственное, что может помешать вам, – это лень и несерьезность, но если вы сможете перебороть их, то жаловаться на жизнь вам точно не придется. Желательно избегать стрессов и недосыпания, чтобы всегда чувствовать себя бодро и энергично. Ведь именно активность и энергичность помогут вам в борьбе за счастье на жизненном пути. Инициативность поможет вам добиться успехов на работе в 2018 году. Самое главное – не перестарайтесь, чтобы коллеги не подумали о вас плохо. Будьте более открыты и с коллегами, так как их помощь не помешает. В конце года вас ожидают приятные изменения в личной жизни.

Водолей

Для представителей этого знака Зодиака следующий год будет неспокойным. Это связано с переменами, которые будут происходить постоянно. Чтобы извлечь из них пользу, воспринимайте любые изменения как должное. Не нужно бояться, что ваша жизнь станет хуже: если вы приложите усилия, то все будет наоборот. В 2018 году вам необходимо следить за своим психологическим состоянием, так как из-за большой загруженности возможны сильные стрессы, нарушение сна и даже затяжные депрессии. Работайте по мере сил и помните, что здоровье важнее. Так как год Собаки для Водолеев – время перемен, можно задуматься и о смене места работы. Самое главное – не совершить ошибку, поэтому любые решения обдумывайте тщательно.

Рыбы

В 2018 году у представителей этого знака Зодиака будет много поводов для радости. Ваша жизнь значительно изменится в лучшую сторону. Ваша задача – не испортить гармонию и спокойствие вокруг вас и не переставать стремиться к лучшему. Год Собаки будет благоприятным для реализации идей. Однако следует заранее все обдумывать, если вы не хотите стать в глазах начальника безответственным. Рассказывайте о своих планах другим только в том случае, если уже знаете, как воплотить свою задумку в жизнь. Следующий год принесет много радости одиноким Рыбам. Однако к выбору спутника жизни отнеситесь очень внимательно.