Изготовить удостоверение личности стало дороже. Правда, в отличие от казахстанского паспорта, который стоит теперь 19 240 тенге, удостоверение личности гражданина РК «подорожало» всего на 30 тенге.

Причиной повышения госпошлины за изготовление удостоверения стало увеличение с 1 января размера МРП (с 2269 тенге до 2405 тенге).

«Государственная пошлина за выдачу удостоверения личности гражданина Казахстана — 0,2% МРП, что составляет 481 тенге. Если у вас срок замены паспорта или удостоверения личности не подошел, то менять его не надо. Выдача документа в ускоренном режиме будет стоить по-прежнему около 2 тысяч тенге», — пояснил Канат Турлыбеков, представитель миграционной службы ДВД ЮКО.

Еще одно нововведение этого года. Госпошлина за прописку и временную регистрацию отменена. Эти услуги с 1 января стали бесплатными.

А вот желающих сделать себе паспорт гражданина РК в ЦОНах в первый рабочий день немного. Зная о серьезном повышении госпошлины, шымкентцы штурмовали окошки ЦОНов перед праздниками, чтобы спеть сдать документы по старой цене.

Жительница Абайского района Шымкента Айгерим Абдуллаева в миграционной службе с раннего утра. Женщина спешит оформить заграничный паспорт. О том, что с нового года госпошлина за выдачу паспорта выросла вдвое, Айгерим уже знает. Но ничего не поделаешь. Женщине необходимо срочно выехать в Узбекистан, требуется обследование в соседней стране. Муж должен сопровождать супругу. За оформление двух паспортов пришлось заплатить 38 тысяч 480 тенге.

«Из-за безысходности людям приходиться мириться с такой стоимостью. Что поделаешь, нужен будет паспорт, заплатишь и 19 тысяч. Деваться мне некуда…», — поделилась нерадостными мыслями Айгерим Абдуллаева.

Кстати, обмен паспорта обойдется в такую же сумму, что и оформление документа — 8 МРП. Новый Налоговый кодекс (в том числе) предусматривает увеличение размера государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан до 8 МРП (19 240 тенге).

Шынар Оразова