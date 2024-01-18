Цена за детский паспорт станет дешевле для шымкентцев

Теперь жители города Шымкент будут платить меньше за оформление детского паспорта.

С 1 января 2024 года изменился размер госпошлины за изготовление паспорта для ребенка. Если ранее стоимость детского паспорта составляла 8 МРП, то сейчас за его изготовление родители заплатят в два раза меньше – 4 МРП или 14 768 тенге.

«Если удостоверение личности казахстанцы получают с 16 лет, то оформить паспорт можно в любом возрасте. Для этого родителям необходимо обратиться в ЦОН, предоставить свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности одного из родителей и квитанцию об оплате госпошлины за паспорт», — пояснила Алтынай Татаева, PR – менеджер филиала «Правительства для граждан» по городу Шымкент.

Важно отметить, что присутствие одного из родителей является обязательным условием для получения документа. Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней. При желании можно ускорить срок выдачи документа за дополнительную плату.

К слову, в 2023 году более 23 тысяч юных жителей Шымкента получили свои паспорта.