Паспорт обойдется казахстанцам более чем в два раза дороже. Сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», направленный на совершенствование налогового законодательства, сообщает primeminister.kz.

Новый Налоговый кодекс (в том числе) предусматривает увеличение размера государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан до 8 МРП (19 240 тенге).

Так выглядела статья НК РК в законопроекте, которые сегодня подписал президент.

Статья 615. Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий

За совершение прочих действий государственная пошлина взимается в следующих размерах: 3) за выдачу: паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения лица без гражданства — 8 МРП.

В действующем Налоговом кодексе, согласно статье 500 «Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий», государственная пошлина составляет 400 процентов от МРП или 4 МРП (9076 тенге).

Кроме того, сегодня Главой государства подписан закон «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса.

Также Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения», направленный на приведение законодательства в соответствии с новым Налоговым кодексом.