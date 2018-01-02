Казахстанского землетрясения шымкентцы не почувствовали. Видимо, проспали, шутят пользователи интернета в социальных сетях. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в первом часу пополудни.

«1 января — по традиции самый короткий день в году, — смеются пользователи соцсетей, — наверно, большинство казахстанцев попросту спали…»

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 января 2018 года в 12 час 42 мин 13 сек Алматинского времени (01 января 2018 года в 06 час 42 мин 13 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщили в ГУ Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция.

Эпицентр землетрясения расположен в 300 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 42.68° с.ш. 73.30° в.д. Глубина 10 км.

Не ощутитили землетрясение не только шымкентцы, в графе «Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64)» оперативный диспетчер отметил: нет.