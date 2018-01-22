Космические счета за газ получили жители Шымкента

Жители Шымкента начали получать странные квитанции за газ. Люди говорят, что таких показаний в их счетах еще не было. Так, в этот раз приборы учета почему-то посчитали объемы потребленного голубого топлива в два, а то и в три раза больше обычного.

И это при том, что люди использовали газ как обычно. Декабрь не был самым холодным месяцем отопительного сезона.

Жители улицы Мадели кожа стали товарищами по несчастью. Одномоментно им принесли счета за потребленный газ с баснословными цифрами. И хотя показания в квитанциях и по счетчику равнозначны, получается, что за месяц люди умудрились использовать голубого топлива в два, а то и в три раза больше обычного.

Молодая женщина рассказывает, что на протяжении нескольких лет газ используют экономно, включают только на ночь. И только в этот раз, если верить счетчику и квитанциям, газа они использовали в три раза больше обычного.

В компании «РЦКУ-Шымкент» претензий потребителей газа понять не могут. Если все показания совпадают, то в чем вопрос? Там лишь советуют, что делать несогласным.

«У каждого счетчика есть свой межповерочный интервал. И если потребитель желает, он должен написать заявление в Казтрансгаз, чтобы его счетчик проверили до срока межповерочного интервала. Если счетчик на балансе компании, то платить за это не надо, если же счетчик на балансе абонента, то он оплатит услугу поверки», — отвечают специалисты, ответственные за газовые квитанции.

Как пояснили в лаборатории, электронные приборы учета газа здесь действительно проверяют, но только… частично.

Как нам стало известно из неофициального источника, всему виной – сбой программы, произошедший в РЦКУ. Чтобы добиться правды не остается ничего, кроме как штурмовать офис этой компании по Тамерлановскому шоссе. Еще один вариант — обращаться с жалобой в прокуратуру. Если горожане начнут массово обращаться в соответствующие органы, скорее всего, в большой проблеме все же начнут разбираться.

Саида Турсуметова