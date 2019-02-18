Стала известна причина неправильных показаний и сумм за газ, выставленных в едином платежном документе у абонентов Шымкента.

Как прокомментировал директор «РЦКУ — Шымкент», Анарбек Айдосов, то случился сбой в электронной системе, который и привел к тому, что в квитанциях горожане увидели шокирующие цифры.

Как уверяет руководитель, то наладить систему и разобраться с реальными цифрами «по счетчику» займёт немного времени.

Первое, что должны сделать абоненты получившие квитанции не соответствующие показаниям счетчика, обратиться по номеру Call-centra 58-48-68. Специалисты проконсультируют и постараются решить возникшую проблему.

Второе, для тех у кого есть время, то рекомендуется пройти к газовому участку по месту жительства, с собой желательно взять квитанции за 2-3 месяца и сфотографировать счетчик с показаниями газа. Сотрудники газового хозяйства примут заявления и сделают перерасчет.

Call-centr РЦКУ г. Шымкент 8(7252) 58-48-68.

Наталья Провозина