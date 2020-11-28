В Шымкенте приступили к замене газовых счетчиков. Уникальный прибор, по словам сотрудников газоснабжающей организации, способен предупредить в случае утечки, а также полностью исключит такое понятие, как некорректные начисления. При этом замена прибора потребителям не будет стоить ничего – все делает компания за свой счет.

Сейчас работа по замене механических бытовых приборов учета газа на современные, электронные ведется в мкр Самал-3. Все делается в рамках проекта «Цифровой учет газа» за счет собственных средств компании «КазТрансГаз Аймак».

Руководитель отдела бытовых газовых счетчиков шымкентского филиала компании «КазТрансГаз Аймак» Канат Мынбаев говорит, что у счетчика несколько преимуществ по сравнению с уже устаревшими аналогами. Так, в случае утечки прибор подаст сигнал на головной компьютер в офисе компании и подача газа автоматически будет перекрыта. А кроме того этот прибор очень экономичный и сверхточный.

Но главное – установка прибора, а также его последующее обслуживание, включая поверку и опломбировку производится за счет компании.

В течение года в городе будет установлено 75 000 таких приборов. Сейчас работы ведутся в мкр Самал-3. Затем специалисты перейдут в мкр Северо-запад. В планах замена приборов учета в частном секторе, там, где стоят приборы старого образца.