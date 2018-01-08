Кыргызские машины можно временно ввозить на один год. 1 января 2018 года вступил в силу договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. С началом его работы сроки временного ввоза иностранных транспортных средств на территорию РК значительно изменились, сообщает kolesa.kz.

Ранее все пять стран Евразийского экономического союза ратифицировали договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и направили в Евразийскую экономическую комиссию уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления международного договора в силу, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Таким образом, казахстанцы теперь живут по новому Таможенному кодексу и им разрешено временно ввозить иностранные автомобили на срок до одного года. Новые правила распространяются в том числе и на машины, зарегистрированные в Кыргызстане после 1 января 2014 года, которые до 2025 года нельзя регистрировать в РК без растаможки.

Ранее временно ввозить такие авто можно было только на 6 месяцев и при этом никому не передавать. Но с 1 января на них можно выписывать доверенность своим родителям, детям, а также супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке.