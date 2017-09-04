В Казахстане будет новый Таможенный кодекс

Нововведения в таможенном регулировании Казахстана обсудили на заседании правительства, пишет ИА REGNUM.

В новом кодексе «О таможенном регулировании в РК» участникам внешнеэкономической деятельности может быть разрешена отсрочка по таможенным пошлинам и налогам, сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

По словам Сулейменова, регламентирующие нормы будут настроены гибко. Предприятия, выполняющие экспортно-импортные операции на общих основаниях, могут получать отсрочку на месяц с уплатой процентов. Если же предприятие работает на выполнение международных договоров, то ему может быть предоставлена отсрочка до шести месяцев без уплаты процентов.

«Это, к примеру, при осуществлении поставок в рамках международных договоров, при ввозе сельхозтехники, посевных материалов, племенных животных, при причинении плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы», — пояснил Тимур Сулейменов.

Описанные меры будут стимулирующими и позволят участникам оптимизировать свои расходы, что создаст предпосылки для улучшения делового климата в международной торговле.

Нововведение в таможенном регулировании Казахстана не является единственным. Представленный 22 августа 2017 года на заседании правительства РК проект Таможенного кодекса предусматривает пять ключевых направлений регулирования.

Среди них: приоритет электронного взаимодействия таможни и бизнеса с соответствующей автоматизацией; возможность заполнения документов сотрудниками таможни; упрощение транзита через операторов ЕАЭС; электронное таможенное сопровождение и возможность таможенных платежей авансом в счет предстоящих обязательств.

Подчеркивается, что введение нового Таможенного кодекса позволит выйти Казахстану на новый уровень взаимодействия государства и бизнеса, а также упростить и урегулировать деятельность в сфере внешней торговли.