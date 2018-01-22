Молодежь ЮКО пройдет бесплатную стажировку в Турции

Молодежь из Южно-Казахстанской области пройдет бесплатную стажировку в Турции, пишет информационный сайт khabar.kz.

Практиканты за полгода получат профессию официантов, портье, швейцаров, барменов, горничных и администраторов. В программу стажировки входит обучение турецкому и английскому языкам, проживание, трехразовое питание и даже заработная плата.

Все затраты берет на себя турецкая сторона. Такой проект позволит подготовить востребованных специалистов для гостиничного и ресторанного бизнеса. В пилотном режиме его реализует местная Палата предпринимателей.

Мадина Турсунбекова, главный специалист палаты предпринимателей: «Не обязательно иметь образование в той или иной сфере. Здесь условие от 18 лет, то есть это может быть человек, который только закончил школу, колледж, или тот, кто еще не поступил, у нас на этот год пока количество мест не ограничено, то есть мы можем охватить тысячу и больше человек, то есть отправить в Турцию».