Занимались криминальными разборками: маргиналов задержали в Шымкенте

Преступную деятельность маргинальной молодежи пресекли в Шымкенте.

Группу из десяти лиц, негативно влияющую на оперативную обстановку в регионе задержали правоохранители.

Они занимались вымогательством, хулиганством и криминальными разборками с применением оружия. Возраст задержанных варьируется от 20 до 25 лет.

При проверке мест жительства обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства.

В настоящее время по фактам уголовных правонарушений, совершенных маргинальной молодежью, проводится расследование.