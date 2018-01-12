Нацбанк утвердил новые требования к обменникам. На сайте финансового регулятора были опубликованы поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой, пишет news.mail.ru.

Финансовый регулятор проинформировал о принятии постановления правления Национального банка от 27 сентября 2017 года № 188 «О внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».

Постановление обеспечивает функционирование на рынке наличной иностранной валюты организаций, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой (уполномоченных организаций), с достаточной капитализацией, способных обеспечить безопасный уровень сервиса для населения как потребителей финансовых услуг.

В частности, постановление предусматривает увеличение минимального размера уставного капитала уполномоченных организаций:

— 30 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астана и Алматы.

— 20 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей.

— 10 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения.

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2017 года за № 16162 и вводится в действие с 26 января 2018 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Национального банка.