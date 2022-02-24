Что с курсом доллара в Шымкенте?

В третьем мегаполисе страны курс доллара на 15:00 22 февраля варьируется до 445 тенге.

Журналисты издания обошли несколько обменных пунктов, где жители не могли обменять доллары на тенге и наоборот. В обменниках уверяют, что иностранная валюта есть в наличии, но выдавать и принимать пока они не могут, так как курс нестабильный.

«Доллары есть, тока из-за непонятной ситуации пока ничего не можем сделать», — сказали в обменнике.

Некоторые жители жалуются, что с утра не могут обменять доллары, а есть и те, кто смог это сделать. На момент визита журналистов табло с курсом доллара были включены.

После того как журналистов увидели табло сразу отключили