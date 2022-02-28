Стоимость тенге вновь достигла исторического минимума

До 471 тенге доходит цена продажи одного доллара в Шымкенте.

При этом, в обменниках сегодня с утра нельзя было купить ни американскую валюту, ни евро, ни рубли. Их просто не продавали. Некоторые обменные пункты были закрыты.

Причем на табло высвечивается одна цифра — доллар 460 тенге, евро в пределах 515 тенге. Рубль — покупка 4,0 тенге — продажа 5,6.

Нуржан Мамутов, житель г. Ленгера: «Доллары в обменных пунктах есть, вон там продают по курсу 520- 550 тенге за доллар. 520 тенге за доллар, тяжело будет возвращать. Я вчера купил по курсу 470 тенге за доллар. И отправил переводом, мне по работе еще доллары нужны. Буду искать, поспрашиваю у друзей». После обеда обменные пункты Шымкента возобновили работу. Доллар можно было продать по курсу — 465 тенге, а купить — по 500- 505 тенге.

Национальная валюта сегодня вновь достигла исторического минимума. Всё это происходит, как подчеркивают эксперты, на фоне обострения геополитического кризиса и ослабления российского рубля.

Марат Канымбекулы, кандидат экономических наук, доцент:

«Наше правительство должно принимать срочные меры. Не зря ставки вложения в тенге выросли в процентах. Т. е. вплоть до запрета валюты обмена, даже продажи недвижимости и автомобилей нужно пресекать. 3 года назад у нас вся торговля, экономические отношения в валюте в долларах. Сейчас продажа, обмен товарами идет в тенге. Это один из путей. Я еще раз говорю, все зависит от экономики данной страны, от нас самих. Конечно, 60 процентов это внешние факторы.Ведь мы живем в глобальном мире, отношения,санкции, товары все это можно пережить. Даже в Турции лира падала до 300 процентов. Если у нас где-то 150 процентов было. Это еще ничего. Турки живут ведь. Трудновато будет. Я не хочу давать оптимистический прогноз, но краткосрочный. Надо потерпеть месяц, даже квартал».