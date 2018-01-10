Непонятная болезнь девочки из ЮКО: состояние ребенка не улучшилось

По словам мамы девочки, ребенок испытывает неимоверные боли и не может нормально питаться. Состояние десятилетней девочки Лауры Сагатовой из Южно-Казахстанской области все еще остается тяжелым, несмотря на проводимые обследования, пишет sputniknews.kz. Ранее Sputnik Казахстан сообщал, что жительница из Южно-Казахстанской области Айнагуль добивается квоты для лечения тяжелобольной дочери Лауры Сагатовой, которой пять лет врачи не могут поставить точный диагноз. Женщина добивалась квоты для лечения за рубежом. Как объясняла мать ребенка, девочка с каждым годом слабеет, теряет вес и в свои десять лет весит 11 килограмм.

На днях волонтер Анаргуль Амирова обратилась в редакцию Sputnik Казахстан, сказав, что с тех пор вопрос о лечении так и не был решен, диагнозы у врачей меняются, а лечение не приносит результата — ребенок также слаб.

«Ребенок испытывает неимоверные боли, не может нормально питаться. Уже пятый год длится такая ситуация, а врачи не могут вылечить ребенка. У меня вопрос именно к министру здравоохранения господину Биртанову: почему нельзя вмешаться в нашу ситуацию? Не может такого быть, чтобы он не знал об этой ситуации?», — сказала Анаргуль Амирова.

Она также добавила, что ранее ребенку выписывали бесплатно смесь «Нутрикомп», однако сейчас ситуация изменилась и мать не получает этой смеси на бесплатной основе.

В частности, по информации волонтера, матери предоставили не ту смесь, от которой у ребенка началась аллергия и женщина вынуждена была вызвать «скорую».

«Мы повторно обращались в СМИ и нашлись люди, которые из Алматы помогли, отправив эту смесь для ребенка. Планировали отправить ребенка в Россию на обследование, однако облздрав пригласил из Москвы врача, который написал в заключении, что у ребенка мышечная дистрофия и не подлежит лечению. В Астану, когда приезжали американские врачи, сказали, что этот диагноз неверный», — отметила волонтер.

По ее словам, помочь ребенку могут специалисты в Турции или Южной Корее.

В свою очередь в министерстве здравоохранения сообщили, что ребенок состоит на диспансерном учете в поликлинике № 2 города Шымкент, и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи получает амбулаторное и стационарное лечение бесплатно.

В ведомстве проинформировала, что в октябре 2017 года местным управлением здравоохранения была организована консультация ребенка ведущими республиканскими и зарубежными специалистами: неврологом, гастроэнтерологом, психиатром.

«Профессором кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Российского научно исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова А. Петрухиным, даны рекомендации по симптоматическому лечению и питанию. Профессором Лайлы Селим из Египта было рекомендовано углубленное обследование: люмбальная пункция, тандемная масспектроскопия для исключения обменной патологии, как причины данного заболевания. Мама ребенка от данной процедуры отказалась», — сообщили в Минздраве.

Для решения вопроса зарубежного лечения ребенок был направлен на стационарное лечение в «Национальный центр материнства и детства» в Астане, где ребенку поставили диагноз: «Невротическое расстройство. Расстройство приема пищи. Гипотрофия 3 степени». Было рекомендовано наблюдение у психиатра, педиатра, невролога по месту жительства.

«В настоящее время показаний для лечения ребенка за рубежом нет. Ребенку нужен адекватный уход и питание. Согласно рекомендациям Центра, ребенок обеспечен лечебной молочной смесью на бесплатной основе. Мама ребенка, ссылаясь на аллергическую реакцию в виде сыпи на смесь, отказалась от его приема», — заявили в ведомстве.

В целом, в министерстве проинформировали, что направление граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж регламентируется приказом главы ведомства от 30 июня 2015 года № 544 «Об утверждении Правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств».

Согласно данного приказа, республиканские организации здравоохранения направляют пакет документов в рабочий орган министерства здравоохранения. Решение о направлении на лечение за рубеж принимает комиссия этого министерства на основании заключении.

В данном случае, учитывая заключение республиканской организации, на сегодня у Лауры Сагатовой нет показаний для направления на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, однако, оказание медицинской помощи девочке на контроле у руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка.