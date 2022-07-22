Как лечат особенных детей в Туркестанской области

Разные виды болезней особенных детей лечат в духовной столице Казахстана.

Как рассказали врачи реабилитационного центра, бывают такие случаи когда родители уже опускают руки, но после лечения в центре, ребенок в прямом смысле встаёт на ноги.

История маленького Димаша трогательная. Мальчик по характеру как 20-летний парень, который идёт успешно к цели. Попал в центр ребенок практически безнадежным, а сейчас уже стоит на ногах. Врачи рассказывают, парень несмотря на детский возраст настроен решительно.

«Я работаю на этом аппарате, я учусь держать своё тело, мне очень сложно, но я встану на ноги. Раньше я даже так не мог стоять. Мне помогают мои друзья—врачи. Все будет хорошо»,— говорит мальчик.

Главный врач Туркестанской области Марат Пашимов рассказал, что лечение в центре может пройти каждый, и оно бесплатное.

«Такого центра нет в регионе, он единственный в своём роде. Там есть разные виды лечения. Работает он бесплатно, нужно сначала пройти консультацию у врачей, дальше уже получать лечение»,— сказал Марат Пашимов, руководитель управления здравоохранения по Туркестанской области.

К слову, есть разные виды лечения в реабилитационном центре региона. К примеру музыкальная терапия, детей там лечат с помощью музыки и специальных упражнений.