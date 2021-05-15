В прямом эфире программы «Народ и Власть», главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаханбетова рассказала, что иностранцы едут лечить гипертонию и диабет в третий мегаполис страны.

Как стало известно, каждый год жители Парижа и Берлина приезжают поправить свое здоровье. Получив полный курс лечения по специальной методике, пациенты уезжают довольные.

«Отзывы очень хорошие, они говорят что у них давление в норме, после даже сахар не поднимается. Так что иностранцы тоже к нам едут лечиться», — сказала Мадина Ермаганбетова главный врач ЦГО.

Лечение пациенты получают по специальной методике с помощью барокамеры. К слову, аналогов такой барокамеры нет даже в странах СНГ, заверила врач.

В специальной барокамере можно не только принять лечение, но и омолодится.