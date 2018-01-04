Новые размеры спецгоспособий в Казахстане с 1 января 2018 года опубликованы на сайте egov.kz. Спецгоспособия выплачиваются как дополнение к основной пенсии — они пересчитаны в соответствии с размером МРП, который составил 2405 тенге.

Участники и инвалиды ВОВ — 38 480 тенге.

Не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ — 10 775 тенге.

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня»; а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени — 15 392 тенге.

3 584 тенге — для инвалидов I, II групп, 1 540 тенге — для инвалидов III группы.

Жертвы политических репрессий; лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами — 2 574 тенге.

Лица, проработавшие (прослужившие) в тылу не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу — 5 123 тенге.

Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, испытания ядерного оружия; их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей* — 18 158 тенге.

Семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний** — 11 039 тенге.

Лица из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах, эвакуированные (самостоятельно выехавшие) из зон отчуждения и отселения в РК, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии — 5 123 тенге.

Лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед страной — 2 574 тенге.

Военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего СССР, проходившие в период ВОВ службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии — 14 887 тенге.

Семьи военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время — 11 039 тенге.

Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности СССР, занимавших штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ; либо находившихся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии — 14 887 тенге.

Лица, которые в период ВОВ находились в составе частей, штабов и учреждений, входивших в состав действующей армии и флота в качестве сыновей (воспитанников) полков и юнг — 14 887 тенге.

Семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия — 11 039 тенге.

Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей — 11 039 тенге.

Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы трех степеней — 333 406 тенге.

Герои Социалистического труда, являющиеся участниками ВОВ — 179 534 тенге.

Герои Социалистического труда, кавалеры орденов Трудовой Славы трех степеней — 23 088 тенге.

Не вступившие в повторный брак жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных) — 6 157 тенге.

Лица, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» — 333 406 тенге.

Лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ — 5 123 тенге.

Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований —

14 887 тенге.

Граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 14 887 тенге.

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны — 14 887 тенге.

Лица, принимавшие участие в ядерных испытаниях, учениях; ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения — 14 887 тенге.

Участники боевых действий на территории других государств — 14 887 тенге, а именно:

— военнослужащие Советской Армии, Военно-морского флота, комитета госбезопасности, лица рядового и начальствующего состава МВД бывшего СССР (включая военных специалистов и советников), которые в соответствии с решениями правительственных органов бывшего СССР принимали участие в боевых действиях на территории других государств, военнообязанные, призывавшиеся на учебные сборы и направлявшиеся в Афганистан в период ведения боевых действий, военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий, военнослужащие летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан с территории бывшего СССР,

рабочие и служащие, обслуживавшие советский воинский контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья, либо награжденные орденами и медалями бывшего СССР за участие в обеспечении боевых действий.

Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, при исполнении иных обязанностей воинской службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении воинской службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия — 18 158 тенге.

Лица начальствующего и рядового состава органов госбезопасности бывшего СССР и органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанностей в государствах, где велись боевые действия — 18 158 тенге.

Лица из числа бойцов и командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, действовавших в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года на территории Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в этих батальонах, взводах, отрядах — 18 158 тенге.

Рабочие и служащие соответствующих категорий, обслуживавшие действующие воинские контингенты в других странах и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья либо заболевания, полученных в период ведения боевых действий — 18 158 тенге.

* Данное пособие имеют право получать те граждане, которые имеют инвалидность по заболеванию, полученному вследствие воздействия Семипалатинского полигона ( в том числе и онкология). Важно, чтобы была установлена связь болезни с воздействием радиации на полигоне! Эта связь устанавливается специалистами Межведомственного экспертного совета, который находится в Семее по адресу: ул. Шакарима, 2б.

** Данное пособие получают семьи граждан, умерших от заболевания, полученного вследствие воздействия радиации Семипалатинского полигона (в том числе и онкология). Важно, чтобы при жизни больного была установлена связь заболевания с воздействием радиации на Семипалатинском ядерном полигоне.