Жителям Шымкента напомнили о штрафах за просроченные документы

В Мажилисе рассматривается проект закона, которым планируется внесение изменений в закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

Одним из изменений является запланированное новое значение МРП. Вместо текущего значения 3 063 тенге планируется утвердить значение 3 180 тенге (рост +117 тенге). Предполагается, что изменения будут введены в действие «задним числом», то есть с первого апреля. Проект пока не утвержден. Если всё же размер МРП вырастет, то повысятся налоги, штрафы и стоимость изготовления паспортов и удостоверений личности.

О том, что с заявлением о замене паспорта нужно обращаться не после истечения срока действия, а заблаговременно, пенсионер Иристай Уметов узнал случайно. Говорит, собрался в Узбекистан на лечение, а паспорт оказался просрочен. Заменить его мужчине надо было еще два года назад.

Иристай Уметов, житель г. Шымкента: «Еду в Ташкент на лечение. Оказывается мой паспорт не годен, так как истек срок. Я даже не знал, что паспорта выдают на 10 лет. Необходимо срочно оформить новый паспорт. Благо есть такая услуга. Только дороже».

Законодательством не допускается и хранение недействительных паспортов. У Ольги Андроновой срок паспорта истекает 16 апреля. Женщина побеспокоилась о замене заранее.

Ольга Андронова, жительница г. Шымкента: «Не знала. что нужно удостоверение личности. Там по ИИН с базы могут взять все мои данные. За оформление паспорта заплатила 24 тысячи 504 тенге. Через 15 рабочих дней документ будет готов».

В этом году в Шымкенте число заявлений на оформление паспортов и удостоверений личности — увеличилось. Стоимость оформления паспорта 24 тысячи 504 тенге.

Женис Ауелбеков, заместитель начальника управления миграционной службы ДП г. Шымкента:

«За три месяца этого года было выдано 11 208 паспортов и 22 176 удостоверений личности. За это же время 2021 года 6766 гражданам были выданы паспорта и 20 054 удостоверения».

С начала года за нарушение паспортного режима и правил регистрации 85 жителей Шымкента привлечены к ответственности: 36 человек оштрафовали на общую сумму 1 миллион 245 тысяч тенге. 622 тысячи тенге — взыскано.

На 225 граждан, живущих без документов и с просроченными удостоверениями личности, составлены административные протоколы. На 80 из них наложили штраф в размере 2 млн 793 тысяч тенге.