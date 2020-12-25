Расчет представляется индивидуальными предпринимателями на бумажном носителе или в электронной форме.

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента в налоговый орган по месту нахождения представляют расчет стоимости патента (форма 911), рассказали в Департаменте государственных доходов по г.Шымкент.

Расчет представляется индивидуальными предпринимателями на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе посредством веб-портала «электронное правительство». Расчет является налоговой отчетностью для исчисления стоимости патента и предоставляется заблаговременно, до истечения срока действия предыдущего патента.

Уплата стоимости патента производится налогоплательщиком до представления расчета. Одновременно с расчетом на бумажном носителе представляются документы, подтверждающие уплату стоимости патента.

После представления индивидуальными предпринимателями расчета, налоговый орган производит формирование патента в информационной системе налогового органа в течение одного рабочего дня, следующего за датой представления расчета.

По итогам формируется бланк Патента на заявленный в расчете период.

Подробнее в видеоролике: https://www.youtube.com/watch?v=J4Y0E5-SM-Q

Обращаем внимание, что месячный расчетный показатель (МРП) на 2021 год составляет 2 917 тенге.