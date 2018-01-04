Нурсултан Назарбаев выпустил новую книгу

Книга главы государства, написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее.

Книга президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с названием «Эра независимости» размещена на персональной странице, сообщает пресс-служба Акорды в Facebook.

«Книга президента РК Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет независимости», — говорится в описании книги.

Отмечается, что в книге показывается суть «казахстанской модели» развития, ее эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. Большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации Казахстана.

«Благодаря первой и второй модернизациям были успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация нацелена на обновление страны и ее продвижение в 30 процветающих государств в условиях новой глобальной реальности», — сообщается на персональной странице Нурсултана Назарбаева.