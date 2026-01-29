Цифровые медиаборды устанавливают в Шымкенте

Реклама
Айша Кошеман
В Шымкенте внедряются современные технологии, которые позволяют пассажирам узнавать точное время прибытия автобусов прямо на остановках.

Одним из современных решений, направленных на улучшение повседневной жизни горожан, стали умные медиаборды. В Шымкенте на остановках установлено 74 Digital-экрана. Теперь жители мегаполиса могут легко отслеживать время прибытия и отправления общественного транспорта, находясь на остановке.

«Если нет пробок, конечно, вовремя подъезжают. Надо признать, лучше, чем раньше, в основном автобусы не опаздывают»;

«Это замечательно, что людям всё доступно, чтобы не сидеть и не ждать вот так, неизвестно когда подъедет и во сколько. Так что это очень хорошо», — говорят жители города.

Главная особенность медиабордов — отображение точного времени прибытия автобусов. Это помогает эффективно использовать время и заранее выбирать необходимый маршрут. На экранах непрерывно отображаются актуальные городские новости, прогноз погоды, важные объявления и полезные советы.

Назым Жанболатова, заместитель директора компании Smart Mobility:
«По Шымкенту планируется установить 156 медиабордов. Думаю, жители города уже видят их, потому что установлено 74 медиаборда, идёт сборка ещё 47 медиабордов и 35 находятся на стадии подключения». 

Ранее информация о времени прибытия автобусов была доступна через мобильные приложения, что было  неудобно для пожилых людей и детей, которые не всегда могут пользоваться смартфонами. Кроме того, умные медиаборды предоставляют возможность предпринимателям города размещать рекламу.

