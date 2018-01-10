«Ордабасы» терпит бедствие

Очередной казахстанский футбольный клуб привели в ужасное состояние. 10 января «Ордабасы» начнет первый предсезонный сбор, но уже сейчас понятно, что в Турцию команда отправится в усеченном составе.

По информации Prosports.kz, шымкентский клуб уже покинули Танат Нусербаев и Азат Нургалиев. Первый, вероятнее всего, отправится в «Тобол», второй — в «Жетысу».

Нусербаев и Нургалиев входят в число наиболее эффективных казахстанских футболистов последних лет. Оба — результативные, с сильным характером и волей к победе. Но за игроков такого уровня, да еще и не занимающих позиции легионеров, нужно платить. «Ордабасы» себе такой роскоши позволить не может. Впрочем, само слово «роскошь» и все его синонимы в этом клубе забудут надолго.

Помимо связки «Нур-Нус», в 2017-м на двоих настрелявших в премьер-лиге 14 голов, за «Орду» отказались играть Абдуллай Диакате, Бакдаулет Кожабаев, Мухтар Мухтаров и Алмат Бекбаев.

Причиной массового переезда футболистов из Шымкента являются финансовые проблемы. Сегодня руководство «Ордабасы» провело собрание, на котором было объявлено, что контракты практически всех игроков с нового года будут изменены в сторону понижения зарплаты. Тем, кто не согласен, было предложено добровольно расторгнуть соглашения. Однако потеря костяка команды — на самая главная проблема шымкентцев. С вариантами, предложенными руководством «Ордабасы», не согласны легионеры. Иностранцы намерены обратиться в ФИФА с целью расторжения контрактов в соответствии со всеми регламентами и порядками, подразумевающими выплату зарплаты в полной мере за весь срок соглашения. Если «Ордабасы» не сумеет договориться с игроками, клубу грозят жесткие санкции и судебные разбирательства.

Первый «звоночек» прозвенел еще по ходу прошлого сезона: из разных источников поступала информация о том, что в «Ордабасы» появились задержки зарплаты. Вплоть до конца года руководители клуба периодически сообщали о том, что никаких финансовых проблем нет, а футболисты это отрицали. Пик конфликта пришелся на заключительные матчи сезона. Наиболее принципиальные личности даже угрожали не выйти на церемонию награждения первыми в истории клуба бронзовыми медалями высшего дивизиона страны. В тот раз руководству удалось конфликт замять и на пару месяцев никаких претензий от футболистов в СМИ не появлялось. Теперь же на Шымкент надвигается новая волна негатива.

Не стоит забывать, что финансирование клуба осуществляется преимущественно за счет государственного бюджета. Причем, в этом аспекте «Ордабасы» в 2017 году обходился стране далеко недешево, заняв в рейтинге самых затратных клубов примерно то же место, что в итоговой турнирной таблице премьер-лиге.

Любой спортивный клуб Шымкента является подконтрольным Управлению физической культуры и спорта Южно-Казахстанской области. Каким образом УФКиС ЮКО допустило такое положение дел и кто за это будет отвечать? Как клуб с огромным бюджетом к концу года остался без денег и теперь не только может сохранить сыгранный состав, но еще и попадает под угрозу санкций ФИФА? А ведь если главный футбольных орган страны удовлетворит просьбы жалобщиков, Казахстану придется раскошелиться еще на несколько десятков миллионов в пользу иностранных футболистов.

О достойном выступлении в следующем сезоне сейчас не может быть и речи. При таком положении дел, «Ордабасы» теперь будет бороться не за медали, а за выживание, не говоря уже о еврокубках, где шымкентцы вряд ли протянут больше одного раунда.

Любопытно, что в предыдущие годы подобная ситуация сложилась в «Актобе», который до сих пор не может выйти из кризиса. Логичным итогом той истории стали уголовные дела и лишения свободы ответственных лиц.

Теперь спасать актюбинцев вызвались Самат Смаков и Улугбек Асанбаев: первый в прошлом сезоне за «Ордабасы» играл, второй решал спортивные и трансферные вопросы. Новоявленным директорам предстоит не только разобраться с многомиллионными долгами клуба, но и собрать в Актобе боеспособную команду. Приглашения от Смакова и Асанбаева уже получил все тот же Диакате, отказавшийся оставаться в «Ордабасы». Будем надеяться, что авторитет экс-капитана национальной сборной Казахстана не позволит опустить «Актобе» еще ниже, а то и вернет клуб на былые высоты.

Алым Жалелов