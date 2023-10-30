Плату за проезд в автобусах повысили в Шымкенте

Стоимость проезда в общественном транспорте планируют поднять в Шымкенте. Об этом сообщил главный транспортник города Ролан Ибрагимов, передает OTYRAR.

Аргументы чиновники выдвигают железные: их доходы не покрывают реальные расходы на перевозку пассажиров. Цены на ГСМ и запчасти выросли. К тому же стоимость проезда в Шымкенте одна из самых дешевых в стране.

Ролан Ибрагимов руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

«Согласно рынку, наш тариф должен быть 210 тенге. Но все рейсы мы сделали субсидированными, чтобы было не накладно для населения. У нас очень мобильное население. Только в сентябре мы перевезли 78 тысяч учеников. Мы сейчас сделали три варианта, например город Павлодар поднимает тариф на 110 тенге. У нас сейчас расчеты 90-180, 100-200, 110-220 тенге».

Окончательное решение о поднятии тарифа остается за главой мегаполиса.

Тем временем в программе «i-Kolik» ввели новшества. Теперь, пассажиры общественного транспорта могут оценивать работу водителей, жаловаться и предлагать свои инициативы.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

«Оценку по состоянию автобусов дают люди. Пассажиры недовольны работой общественного транспорта, и перевозчики это понимают. Мы вводим функцию жалоб в программу дорожного движения «i-Kolik». Все жалобы могут осматривать транспортные компании, диспетчерские пункты и управление пассажирского транспорта».

В Шымкенте действуют 77 социальных маршрутов. По словам главы ведомства, все отдаленные районы и жилые массивы стопроцентно охвачены услугами общественного транспорта.