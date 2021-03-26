Как работают автовокзалы в Шымкенте

В Шымкенте автовокзалы возобновили работу

Направляющиеся в Туркестан, Шаульдер, Кентау, Созак пассажиры до 1 марта добирались до места назначения на маршрутных автобусах с площадки перед автовокзалом «Самал», расположенной вдоль улицы Т. Рыскулова. Стоимость проезда в Кентау была 1500 тенге.

В связи с возобновлением работы автовокзала «Самал», междугородний транспорт расположился на территории и выезжает в рейс со стоянок. Например, стоимость проезда из Шымкента в Кентау -1300 тенге. Эта установленная до карантина цена за проезд до города горняков. До духовной столицы Казахстана г. Туркестана можно доехать за 1000 тенге. Пассажиры надеются, что цена на проезд не поднимется.