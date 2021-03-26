26.03.2021
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Как работают автовокзалы в Шымкенте

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В Шымкенте автовокзалы  возобновили  работу

Направляющиеся в Туркестан, Шаульдер, Кентау, Созак пассажиры до 1 марта добирались до места назначения на маршрутных автобусах с площадки  перед автовокзалом «Самал», расположенной вдоль улицы Т. Рыскулова. Стоимость проезда в Кентау была 1500 тенге.

В связи с возобновлением работы автовокзала «Самал»,  междугородний транспорт  расположился на территории и выезжает в рейс со стоянок. Например, стоимость проезда из Шымкента в Кентау -1300 тенге.  Эта установленная до карантина цена за проезд до города горняков. До духовной столицы Казахстана г. Туркестана можно доехать за 1000 тенге. Пассажиры надеются, что цена на проезд не поднимется.

Междугородние автобусы курсируют в Тараз, Алматы. Руководство автовокзалов должны  обеспечить соблюдение всех санитарных норм.Согласно последнему постанволению главного санитарного врача Шымкента:организовать работу в обычном режиме автовокзалов и автостанций в городе Шымкент.

Разрешить пассажирские регулярные, не регулярные (туристические), автобусные и микроавтобусные перевозки в области, города и населенные пункты на территориях которых разрешены межобластные, междугородние, регулярные и не регулярные (туристические) пассажирские перевозки. Пассажирские регулярные перевозки осуществлять с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67, нерегулярные (туристические) перевозки осуществлять с заполняемостью 75%, но не более 15 человек.

 

 

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