Стоимость проезда на автобусе планируют поднять

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог отчиталось о работе проделанной в прошлом году и поделилось планами на следующий год.

Как рассказали специалисты, в прошлом году в Шымкенте было отремонтировано почти 300 км дорог: в их числе магистральные и внутриквартальные улицы. 20 километров автодорог прошли капитальный ремонт.

В прошлом году ремонтные работы велись на 158 объектах дорожной инфраструктуры. Был закончен один из крупнейших проектов последних лет — строительство транспортной развязки и пешеходного перехода на пресечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. Капитально отремонтированы 2 моста через реку Кошкар-ата и улицы микрорайонов Акжайык, Тассай, Азат и Нуртас. Средним ремонтом охвачены 256 километров автомобильных дорог Шымкента.

«Кроме того, проведены работы по укладке гравия на улицах, общей протяженностью 122 километра. Таким образом хорошее и удовлетворительное состояние дорог в 2022 году составило 67,4 процента. В этом году планируется довести этот показатель до 71,2 процента», — рассказал и. о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента Мухтар Коканбаев.

Перевозку пассажиров в Шымкенте осуществляют почти 1000 автобусов, больше половины из которых, уверяют перевозчики, работают на экологически чистом газовом топливе — метане. Сегодня на улицах города насчитывается 1886 остановок, треть из которых нового павильонного типа и число таких остановок будет увеличиваться, обещают специалисты. Но за комфорт надо платить.

В этом году возможно повысится оплата за проезд на пассажирском транспорте до 90 тенге. По словам руководителя управления этот вопрос периодически поднимается перевозчиками.

«У нас тариф 70 тенге был утверждён в 2016 году. В наших нормативах прописано если убытки перевозчиков в течении трёх лет превысят 15 процентов, то тариф следует пересмотреть. А сегодня потери перевозчиков, как вы знаете достигли не 15 процентов, а 300. Тогда 6 лет назад дизельное топливо стоило 91 тенге литр. А сейчас 230 тенге и не везде его найдёшь, кроме того шины раньше стоили 90 тысяч тенге , а сейчас больше двухсот и так далее. Ассоциация перевозчиков к нам уже обращалась с просьбой в этом году повысить тариф. Если тариф всё таки поднимется, то мы в этом случае постараемся увеличить число категорий пассажиров имеющих право на льготный проезд», — говорит и. о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента Мухтар Коканбаев.

Реформа ждёт и обслуживание пассажиров. Возможно в скором времени в автобусах не будет кондукторов. Оплачивать проезд пассажиры будут через терминал. Добросовестность оплаты проверять будут контролёры. За безбилетный проезд последует штраф до 5 тысяч тенге.