Паспорта на латинице планируют выдавать с 2021 года в Казахстане

В Казахстане планируют выдавать паспорта, удостоверения личности и другие документы на латинице с 2021 года, передает Tengrinews.kz.

Об этом говорится в плане мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года, опубликованном на портале электронного правительства для обсуждения.латиница, паспорт на латиницу

«Обеспечить выдачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики. Срок исполнения — с 2021 по 2025 год», — сообщается на портале.

Отмечается, что объем финансирования будет «в рамках выделенных средств». Также сообщается, что будут разрабатываться правила транслитерации (экзонимов) иноязычных ономастических названий, а также зарубежных государств, столиц мира, океанов, морей и других объектов политической карты мира на казахском языке на основе латинской графики.

Сроком исполнения указан в рамках второго этапа организационных и методических мероприятий декабрь 2021 года.

Ранее стало известно, что блогеры могут получить от государства 462,6 миллиона тенге за разъяснительные работы по переходу казахского языка на латиницу.