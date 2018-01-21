Пассажироперевозчики Шымкента готовы отказаться от услуг диспетчеров

Представители отдела транспорта Шымкента провели очередную встречу с представителями руководителей транспортных компаний города, правоохранителями и сотрудниками ЦДС.

Участившиеся случаи карманных краж в общественном транспорте и нарушения правил дорожного движения водителями автобусов стали поводом для очередной встречи полицейских с транспортниками.

«По сравнению с 2016 годом количество пассажиров, погибших в результате ДТП, уменьшилось на 13 %. Зато число пострадавших, напротив, выросло на 50 процентов. Кроме того, участились случаи карманных краж в общественном транспорте. Я призываю водителей прекратить байгу на дорогах, не превышать скоростной режим. Вы же пассажиров везете! Кроме того, желательно установить в автобусах камеры наблюдения, чтобы пресечь воровство», — сказал Галымжан Есенов, начальник управления административной полиции ЮКО.

Пожелания полицейских пассажироперевозчики поддержали единогласно. А вот к сотрудникам ЦДС у руководителей транспортных компаний накопилось немало вопросов. Главный из них — ежемесячное содержание диспетчеров.

«Почему у нас нет единого тарифа по ежемесячной оплате средств за услуги ЦДС. С кого-то вы берёте по 150 тенге за график, с других транспортных компаний — по 110. Почему цены разные и нет единого тарифа?! Нам изначально говорили, что за график будем платить около 130 тенге. Заключен же договор», — говорит руководитель транспортной компании.

Отвечает на вопрос руководитель ЦДС: «Да, договор, действительно, есть. Я не помню точно сколько, но оплачивается у нас, это да, есть».

Свое предложение по оплате внёс руководитель городского отдела транспорта.

«Я предлагаю пересмотреть договор и установить единый тариф оплаты», — добавил Кутажан Жуматаев, руководитель отдела АД и ПТ г. Шымкента.

Окончательный срок пересмотра договоров пока не определён. Пассажироперевозчики готовы и вовсе отказаться от услуг диспетчеров. По факту они нужны единицам. Почти в каждом автобусе есть GPS навигаторы. Тогда зачем нужны диспетчеры, да еще и платить им за ненужные услуги?! Вот если бы они могли контролировать работу в вечерние часы и хоть как-то повлиять на ситуацию, когда на линию из-за перемерзшей солярки не выходят автобусы, то можно было бы не только платить, но и доплачивать, верно подмечают шымкентцы.

Бахром Абдуллаев